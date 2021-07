“Rayito” pidió respeto para su mamá tras el arresto de su hermana, YosStop

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss).

La familia Hoffman Badui es el centro de atención desde que Yoseline, mejor conocida como YosStop fue aprehendida el pasado martes por presuntamente difundir material audiovisual que fue calificado como “pornografía infantil”, desde entonces la familia de la youtuber ha sido interceptada por medios de comunicación, lo que pidió “Rayito” que se detenga.

Ryan Hoffman, también youtuber, conocido como “Rayito”, de nueva cuenta utilizó sus redes sociales para hablar sobre cómo está enfrentando la situación de su hermana, la cual es muy sensible legalmente, por lo que aseguró no puede emitir ningún comentario al respecto, tampoco su madre, Marina Badui.

“La verdad es que me he mantenido un poco ausente de las redes sociales. Ya saben por lo que estamos pasando mi familia y yo, Grecia y yo no hemos querido decir nada al respecto, la verdad es que ni siquiera podemos decir nada, saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente”, dijo Ryan a través de sus stories en Instagram.

Rayito habló sobre el caso de su hermana YosStop y pidió respeto por su mamá (Video: Instagram/@rayito)

Desde la detención de su hermana, el mayor de los Hoffman ha decidido dedicarse enteramente a su contenido, como lo ha hecho la mayoría del tiempo, pues son pocas ocasiones en las que ha hablado de Yoseline ya que ambos han declarado que su relación no es la mejor, por lo que prefieren no mezclar mucho su relación con el trabajo.

“Rayito” decidió hablar de la situación que atraviesa su familia por su mamá, quien ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración hacia los medios después de la primera audiencia de YosStop.

“Les quería pedir de favor, mi mamá es una señora mayor, les quiero pedir por favor respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia. Por el momento no puedo decir mucho más porque es una situación bastante delicada y pues no quiero afectar de ninguna manera”, explicó el influencer.

Ryan aseguró que la situación de su hermana lo ha golpeado emocionalmente (Foto: Instagram/@rayito)

Y es que este miércoles las cámaras de De Primera Mano buscaron conseguir algún tipo de reacción de la matriarca de la familia en las afueras de los Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero ella se mostró renuente a mencionarla y no quiso detenerse a responder preguntas.

Quien la acompañaba pidió a la reportera que “tuviera un poquito de consciencia”, así que molesto decidió comenzar a grabarla con su celular y mostrar cómo Badui estaba siendo interrogada. Además, no quiso contestar preguntas.

La mamá de Ryan prefirió no dar declaraciones (Video: Twitter/@deprimeramano)

“Rayito” también fue criticado por la forma en que supuestamente reaccionó a la detención de su hermana, pues después de que la noticia se hizo relevante, la página de Facebook del youtuber continuó publicando su contenido normal, que principalmente son memes.

A las pocas horas Ryan emitió un mensaje a través de Instagram en el que escribió: “Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”.

YosStop no es la única investigada en el caso de Ainara Suárez. La joven que acusa a la youtuber en sus primeras reacciones tras la aprehensión de Yoseline, aseguró que esto sólo representa uno de los tantos pasos que tiene que dar para llegar a su justicia, pues también fueron denunciados Axel A., Carlos R., Nicolás B., Julián G., Patricio A. y QRR, informó la firma de abogados que representa a la víctima.

