Poder femenino, rumores de lesbianismo y soledad: Ana Martín habló tras su éxito viral

Ana Martín aparecerá en la telenovela "La desalmada" (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín lleva varios días compartiendo en su cuenta de Twitter algunas fotografías de su trayectoria y anécdotas de su juventud. Acompañados de imágenes de aquellos años, la actriz que muy pronto aparecerá al aire en la telenovela La desalmada ha causado revuelo por sus ideas, que muchos han calificado como progresistas.

Al respecto, la actriz de 75 años habló en su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa: “Lo único que yo estoy contando es de mi carrera, de 58 años de trabajo y lo único que hago… si la gente me ha respondido como me ha respondido... yo no tengo community manager porque nunca pensé entrarle a las redes. Lo están manejando dos niños de 17 años, pero supervisados por mí porque mi problema es esta cosita (Smartphone), le empiezo a apachurrar y no sé a dónde me voy”, contó.

Pese a que varios usuarios la han llamado “la nueva reina de Twitter”, la veterana actriz aseguró ser “una usuaria más” y dijo no considerarse un ejemplo de nadie. Además habló de cómo se ha venido desarrollando la mujer contemporánea:

El empoderamiento de la mujer se inició en los años 60 con la pastilla anticonceptiva, y de ahí empezó la minifalda, las modas, el trabajar, el vivir tú sola. Lo que yo creo a esta edad de mi vida, a mis 75 años de edad, lo que creo que es lo más importante, yo no soy un ejemplo para nadie, yo estoy contando anécdotas de mi vida porque siento que se lo debo al público porque son los que me dan de comer, el que me ha sostenido. Si yo sigo aquí es por el público y siempre les voy a decir la verdad.

Ha causado revuelo con las fotos de su juventud cuando presumía una esbelta figura (Foto: anamartin / Instagram)

Ana reveló que gracias a sus ideas libertarias decidió no formar una familia, aunque ha tenido que pagar el costo con soledad: “Yo la verdad decidí no tener hijos porque yo no tuve una infancia muy padre, dije, ‘no, de ninguna manera’, y ahora no me arrepiento. Es un precio ¿no? el precio de la soledad, pero hay que saberla manejar. A la soledad o la haces tu amiga o tu enemiga: si es tu enemiga, mata; si es tu amiga, la sabes llevar bien, cuesta trabajo.” aseguró.

“En mi caso no fue un sacrificio no tener hijos, vengo de un matrimonio (de padres) separados y yo decidí por mi cuenta en ese entonces que si yo llegara a tener un hijo algún día sería con alguien que sea mi amigo, porque siempre la pasión y el amor, siempre hay problemas... mejor un amigo porque es un proyecto de vida”, añadió la actriz, quien consideró que la procreación de un bebé no se debe tomar a la ligera.

La actriz ha sido calificada por sus fans como "de ideas liberales y progresistas" (Foto: anamartin / Instagram)

“Creo mucho en la familia, pero tiene que ser como un santuario porque ahí está esa semillita que empieza, tiene que ser una familia que no sea tóxica, si hay pleitos, que la criatura no se entere, que no sienta, porque son como esponjitas. Es algo serio, no es de ‘ya compré pañalitos, va a ser niña o niño, qué nombre le voy a poner, el baby shower’ no, es un proyecto serio de vida y más actualmente que la situación está cada vez más difícil”

En días pasados, Ana mencionó en Twitter que gracias a su papel en la recordada telenovela Gabriel y Gabriela, donde personificaba a una mujer que usaba prendas masculinas, surgió el rumor de que es lesbiana, situación que nunca le molestó, pues dijo amar a las personas como seres humanos sin importar su orientación.

Ana Martín actualmente tiene 75 años y continúa buscando oportunidades laborales (Foto: Instagram / @anamartinof)

“Lo que pasa es que eso me parece tan absurdo, yo no veo la diferencia entre las lesbianas, las no lesbianas, las heterosexuales, las transexuales, porque yo los veo seres humanos y he tenido grandes amigos y amigas que he amado profundamente y cada quien tiene su preferencia sexual y la mía han sido los hombres. Si fue rumor o no, me da igual porque no lo siento como agresión, si yo amo a las lesbianas, a los gays”, puntualizó.

