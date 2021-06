Lo que haría Ana Martín si llegara a ver a un hombre desnudo

Ana Martín sigue revelando detalles de su intimidad en redes sociales (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín, actriz de 75 años, sigue causando revuelo en redes sociales. En las últimas semanas llamó la atención de los internautas al comenzar a abrir su corazón tanto en Twitter como en Instagram donde publica anécdotas y confesiones de su juventud.

En esta ocasión, la actriz de Soy tu dueña reveló detalles de su intimidad. Ya es sabido de sobra que nunca se casó y que tuvo una vida romántica agitada, pero sin verdaderos compromisos. Ahora habló de lo que pasaría si llega a ver a un hombre desnudo.

A través de su cuenta de Twitter, la primera actriz escribió que se desmayaría si tuviera a alguien del sexo opuesto en esa situación. Luego de ello, quiso dejar en claro que su vida sexual quedó en el olvido hace mucho tiempo:

La Primera Actriz reveló que desde hace mucho tiempo perdió el interés en los hombres (Captura: Twitter)

“N’hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada. Soy muy feliz”, escribió en su tuit que ya reúne más de 18 mil “Me gusta” en la red social.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de apoyo para la intérprete. Últimamente los usuarios en redes sociales han aplaudido no sólo la sinceridad de Ana Martín, sino también la actitud tan confiada e independiente que ha mostrado al hablar de sus días de juventud.

Y es que la Ana ha encendido las redes con sus fotografías en los años 60 y en los 80. Entre las cosas que ha dejado en claro a su público es que nunca le han gustado las mujeres, pero que ese fue un rumor que inventaron los medios de comunicación cuando estuvo en la telenovela Gabriela y Gabriel, donde interpretó a una mujer vestida de hombre.

La intérprete de 75 años ha compartido con sus seguidores varias fotografías de su juventud (Foto: Twitter / @AnaMartinActriz)

Del mismo modo, en el ámbito de los noviazgos y el matrimonio, Ana Martín se pronunció como alguien que no cree en relaciones serias. Aseguró que nunca ha creído en la frase “hasta que la muerte nos separe”:

“Nunca creí en eso de que ‘hasta que la muerte nos separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos. Tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, escribió.

Ahora bien, detalló que su relación amorosa más larga duró tan solo tres años y que terminó con esta cuando sintió que se “acababa la pasión” entre ellos. Sin ningún tapujo contó que siempre fue una mujer sin compromisos: “A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”.

Ha causado revuelo y admiración por ser tan abierta sobre las relaciones amorosas y la sexualidad (Foto: Instagram / @anamartinof)

Eso sí, a pesar de haber sido tan liberal para una época en la que la mujer era fácilmente juzgada, Ana Martín dejó en claro que jamás permitió que su vida dependiera de alguien más. “Nunca dependí de un hombre. Salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola. Por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”, dijo.

También se le llegó a preguntar si, en sus tiempos de juventud, tuvo la oportunidad de andar con algún novio millonario y si este le propuso mantenerla. Ante esto respondió que sí, pero su independencia como persona no tiene precio.

También ha dicho que nunca tuvo que someterse a retoques estéticos (Foto: anamartin / Instagram)

“Mi libertad nunca estará en venta. Tuve un novio muy rico que me regaló muchísimas alhajas, pero nos peleamos y delante de él tiré las joyas en una coladera para que viera que a mí no me compran con dinero”, escribió en redes sociales.

También destacó en días anteriores que ella fue una de las primeras en participar en el certamen de belleza de Miss Universo para representar a México. Sin embargo, tuvo que ser descalificada por tener apenas 17 años.

