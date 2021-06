El secreto de la envidiable figura y belleza de Ana Martín durante su juventud

(Foto: anamartin / Instagram)

Desde hace unas semanas, la actriz Ana Martín se coronó como la reina de Twitter e Instagram y logró conquistar a cientos de seguidores con una serie de fotografías de la envidiable figura que tuvo en su juventud. Con una finísima cintura y atuendos de la época, Ana recordó algunos buenos momentos de su juventud.

La actriz decidió compartir con sus seguidores cuál es el secreto que siguió durante la juventud para conservar una esbelta figura: “En mi juventud, y es que realmente no hacía ninún ejercicio. Todas las de mi época cuando estábamos jóvenes éramos así”, aseguró en tu tuit.

Ana atribuyó su belleza a la genética: “Yo de joven, sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací. Me refiero a que en esa época donde varias éramos así de nacimiento, sin hacer ejercicio alguno. Todo era distinto antes”, continuó en un mensaje emitido por la red social hace algunos meses.

CAPTURA: Twitter/ @AnaMartinActriz

Ana fue la primera mexicana en participar en Miss Mundo. Sin embargo, no llegó lejos en la competencia debido a su edad -tenía 17 años en ese momento-. No obastante de esta derrota, Martín encontró su vocación en la actuación y apenas obtuvo su primer protagónico en la televisión, su talento fue reconocido con una Diosa de Plata: “Después de que me descalificaron de Miss Mundo salí llorando”, contó a través de Twitter.

“Pero me di cuenta que lo mío en verdad era ser actriz. Me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera Diosa de Plata. Gané más que una corona”, aseguró en la red social, en donde también comparte sus polémicas opiniones respecto a diversos temas. Especialmente los relacionados con la sexualidad y el matrimonio.

La protagonista de El pecado de Oyuki, confesó que a pesar de que en su juventud disfrutó de múltiples amoríos, ahora no tiene ningún interés en relacionarse con los hombres de una manera sexual o afectiva: “-¿Te gustaría enamorarte ahora? -N’hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz”, explicó.

(Foto: anamartin / Instagram)

Entre los recuerdos que Ana decidió desempolvar, también presumió algunos atuendos de la época. Hace unos días posteó una fotografía de hace más de 60 años en la que resaltó el look estilo rockabilly y la atrevida forma en la que la que fue retratada: tan sólo con una chamarra de mezclilla sin camiseta alguna a juego con unos shorts verdes y con unas zapatillas rojas.

Martín también ha compartido algunos consejos con sus seguidores, especialmente para motivar la autoaceptación y el amor promio: “No hay una fuente de juventud: es tu mente, tus talentos, la creatividad que le das a tu vida y a las personas que amas. Cuando aprendes a beber de esta fuente, habrás derrotado la edad”, compartió.

Además, dentro de las fotografías que han causado revuelo en redes sociales, Martín también reveló lo que opina sobre el matrimonio y aseguró que no cree en la frase “hasta que la muerte nos separe”, pues su carrera profesional siempre fue, y hasta la fecha es, su prioridad: “Creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”.

