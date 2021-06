Ana Martín sacude las redes: la estrella de Televisa compartió provocativas fotos de su juventud

Ana Martin (Foto: Instagram / @anamartinof)

La Primera Actriz, Ana Martín, se ha convertido en un referente de las redes sociales a sus 75 años. Desde hace unas semanas ha compartido divertidas anécdotas y escándalosas revelaciones sobre su vida amorosa que han llamado la atención de propios y extraños, pero quizá lo que más revuelo que ha provocado es la colección de fotos de su juventud que poco a poco ha publicado y con las que ha robado los suspiros de sus más fieles seguidores.

Hace unos días posteó desde su cuenta de Twitter una fotografía de hace más de 60 años y en la que resaltó por su esbelta figura, pero también por su estiloso atuendo privilegiado por el cuero y el color negro.

“Y así era la moda en los 60′s. Sí soy yo y así nos vestíamos”, escribió la protagonista de El Pecado de Oyuki.

(Foto: anamartin / Instagram)

Pero además han resaltado otras imágenes, principalmente en bikini o ajustados vestidos, que exaltan la belleza extrema de la actriz que se ha consagrado en la televisión y cine mexicano, y que el tiempo no ha hecho mella en su aspecto.

Así supimos de la imagen que usó para para participar en la competencia de belleza, Miss World México 1963. “La historia ya la saben: fui descalificada del concurso por tener 17 años”, aclaró desde redes sociales.

Ana Martin (Foto: Instagram / @anamartinof)

También aprovechó para enviar un mensaje de aceptación del cuerpo femenino y lo hizo con una fotografía en la que lució una ropa interior en color blanco.

“Hay una fuente de juventud: es tu mente, tus talentos, la creatividad que le das a tu vida y a las personas que amas. Cuando aprendes a beber de esta fuente, habrás derrotado la edad”, escribió desde su cuenta de Instagram.

(Foto: anamartin / Instagram)

Ana Martín hizo un guiño a la década de los 80 con esta imagen: “Iba muy seguido a la playa, me ponía al sol y nadaba. Hoy no se puede hacer eso porque si me pongo al sol me chamusco”.

(Foto: anamartin / Instagram)

Presumió otro paseo en Acapulco, Guerrero, en donde lució su escultural cuerpo sin tapujos y enfundado en un bikini verde. “De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco”, confesó.

(Foto: anamartin / Instagram)

A inicios de este año destapó que para mantener su belleza no necesito de retoques estéticos: “Yo de joven, sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací”.

“No hacía ejercicio, así nací, se refiere a que fue en esa época donde varias éramos así de nacimiento sin hacer algún ejercicio alguno. Todo era distinto antes”, remató.

(Foto: anamartin / Instagram)

En otra ocasión recordó su primera película Marcelo y María, hecha a finales de 1963 y con la que obtuvo su primera Diosa de Plata como revelación femenina.

(Foto: anamartin / Instagram)

También ha hecho recuerdo de los años setenta y su amor por la naturaleza. “Si algo me ha apasionado es el mar y cada que podía me iba a una playa remota”, sentenció.

(Foto: anamartin / Instagram)

Resaltó su “cintura de avispa” en otra imagen en la que lució un ajustado vestido negro a los 35 años. Con esta imagen comprobó cómo cambió la moda a lo largo de los años y también su imagen.

(Foto: anamartin / Instagram)

LAS CONFESIONES DE ANA MARTÍN

Una de las últimas confesiones de Martín fue su posicionamiento con respecto al matrimonio, pues aseguró que nunca ha creído en la frase “hasta que la muerte nos separe” y que siempre ha llevado una vida tranquila dedicada a sumar años a su carrera artística que inició en Televisa en 1973 tras su aparición en la telenovela Mi primer amor, donde compartió créditos con Ofelia Guilmáin, Juan Ferrara y Diana Bracho

“Nunca creí en eso de que «hasta que la muerte nos separe», creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, escribió Ana Martín.

