Pablo Montero se disculpó con Gobernación por error al cantar el Himno Nacional

Pablo Montero cometió un error en la interpretación del Himno Nacional Mexicano en la final entre Santos y Cruz Azul. Este hecho le provocó muchas críticas en su contra, y después de un tiempo sin dar declaraciones, se disculpó con los mexicanos, y en una entrevista al programa de Maxine Woodside, el cantante reveló que ya ofreció una disculpa a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Montero aseguró en la entrevista que después de que terminó su participación pidió disculpas a la SEGOB por adelantar una estrofa de la letra. “se pidió una disculpa, inmediatamente esa noche por cambiar una estrofa, que va más adelante, al final. Se habló con la gente de Gobernación, todo bien”, afirmó Pablo.

El intérprete de Olvidar Jamás aseguró que lleva más de 20 años entonando el Himno. “Desde la Fórmula 1 fue la primera vez que lo canté, en Monterrey, había casi un millón de personas, después lo canté aquí, en la Fórmula 1 de la Ciudad de México, y ya después en un juego de la Selección Mexicana contra Corea, y casi todos los he cantado en juegos de las finales con el Santos”, comentó Pablo.

El actor añadió que un error es de naturaleza humana, y también argumentó que “cuando es a capella y todos están viéndote y no tienes una música atrás te descontrolas, y siempre lo he cantado a capella, me ha gustado hacerlo así y así lo voy a seguir haciendo, y bueno pasó esto, pero viene y seguirá habiendo eventos y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me da licencia y me dé salud”.

En la disculpa que ofreció Montero a todo México, añadió el video con su interpretación del Himno Nacional, además de una descripción donde corregía su equivocación. “Si hay algo que respeto en la vida son nuestras raíces y nuestra historia. Una disculpa a mi país. ´Nos convoca lidiar con valor´ y es ´Con el dedo de Dios se escribió´ “

Su publicación cuenta con más de 58 mil reproducciones y más de 400 comentarios, en su publicación destacan las palabras de ánimo para el cantante de 49 años: “Compadre es de humanos equivocarnos! Abrazo fuerte y nos vemos pronto”, “todos nos equivocamos, no hay bronca”, “no es para tanto, lo cantó bien y ya”, “el nervio nos gana ¡ánimo!”.

Aún no se conoce si hubo una sanción de parte de SEGOB o con la disculpa que ofreció el intérprete de Hay Otra En Tu Lugar será suficiente para evitar una sanción, pues de acuerdo con las atribuciones que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (LEBHN) establece que el actor no se apegó al artículo 38, pues dictamina que al momento de cantar el Himno se sebe hacer apegado a la letra, con respeto y solemnidad.

“El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad”, se puede leer en la legislación.

También violó el artículo 39 del mismo código “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.

La sanción puede establecida en el artículo 192 del Código Penal Federal establece que quien “haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos”.

En el caso de Ángela Aguilar cantó Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de el “Canelo” Álvarez contra Billy Joe Saunders con un ritmo diferente pero sin ninguna modificación en las estrofas, por lo que no le ameritó algún tipo de sanción por su interpretación, pero sí una fuerte crítica de los internautas.

