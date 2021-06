Survivor México: así reveló Kristal Silva la poderosa razón por la que salió del reality

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Esta mañana, la condutora Kristal Silva rompió el silencio sobre su eliminación en el reality de supervivencia Survivor México 2021. Ello después de que cientos de televidentes argumentaron que la modelo se dejó ganar durante el Juego de la Extinsión en la noche del pasado domingo.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Kristal, sumamente nerviosa y en llanto ,explicó que su eliminación estuvo relacionada con su boda y que fue su decisión. Sin embargo, se dijo feliz: “Lo más difícil de todo fue ver las redes sociales y leer a mucha gente que decía que a lo mejor no había dado el cien. No fui a esta misión para decepcionar a nadie. Entregué todo hasta el último día”.

Además, Kristal confirmó que sus compañeros en de quipo sabían que iba a dejarse perder. “La gente que lo sabe es porque me conoce. Me pesa mucho llegar y que pasen estas cosas. Esto fue un juego, yo estaba comprometida. Sabía que si tenía que retirarme era porque hay factores importantes de mi vida aquí afuera (...) Tengo una boda. Tengo a un hombre... y no saben lo que es estar allá adentro. Creí que mi tiempo había sido suficiente, puse mi corazón, pero ya tenía que regresar. Tuve que ponerle fin. La producción no tuvo nada que ver”.

La modelo explicó que ya no podía posponer su boda. Por eso decidió salirse del programa: “Soy ganadora, lo di todo desde el día que pisé la isla. No esperaba llevarme el dinero”. Asimismo Kristal ofreció una disculpa a los espectadores del programa y pidió respeto por su decisión.

Foto: Instagram / @kristalsilva_

Información en desarrollo....

SEGUIR LEYENDO: