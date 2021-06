Cuándo se casarán Gabriel Soto e Irina Baeva: la famosa pareja reveló detalles de su boda

La pareja se encuentra cada vez más cerca de casarse

La actriz Irina Baeva habló sobre su relación con el actor Gabriel Soto y destapó algunos detalles de su próxima boda que, si todo sale bien, se llevará a cabo a finales de este 2021.

La originaria de Rusia viajó a Nueva York para pasar un fin de semana de descanso en compañía de su prometido. Así lo presumieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram, plataforma en donde ambos actores presumieron lo bien que se la pasaron comprando y caminando por Central Park.

En ese lugar fuero alcanzados por un periodista del matutino Hoy, quien aprovechó para preguntarles sobre sus planes de boda ya que se comprometieron hace cinco meses y todavía no tienen fecha ni lugar parea llevar a cabo la ceremonia. Al respecto, Irina Baeva dijo que no se ha concretado el enlace matrimonial porque están esperando confirmar sus proyectos laborales para que las fechas no se encimen.

“Dependemos mucho de un par de proyectos que están en puerta, que están cocinándose, que no sabemos en qué fechas (serán). Dependemos mucho de eso y de cómo se va a ir desarrollando la pandemia”, dijo.

Programa Hoy

Sin embargo, la actriz de la telenovela Vino el amor, confesó que la planeación de la boda iniciará en los próximos días porque ya tienen una cita con un profesional que les ayudará a realizar la fiesta de sus sueños. Añadió, que espera que la unión se realice a finales de año y que todo depende de su trabajo y el semáforo epidemiológico.

“A partir de la semana que entra tenemos la cita formal con un planeador de bodas para empezar con toda la organización de la boda. La idea es hacerla a finales de año”, comentó.

Por su parte, Gabriel Soto acudió el día de hoy como conductor invitado al matutino de Televisa, espacio en donde dio su punto de vista sobre la situación por la que aún no tiene fecha para su boda. De acuerdo con el ex esposo de Geraldine Bazán, aproximadamente a finales de este 2021 está iniciando grabaciones de un nuevo proyecto.

“Estamos viendo, depende porque probablemente yo empiece a grabar novela a finales de año pero queremos hacer más o menos para fin de año”, comentó.

Irina Baeva vivirá en Estados Unidos y Gabriel Soto permanecerá en México (IG: irinabaeva)

Las conductoras aprovecharon la oportunidad para preguntarle si en su visita a Nueva York fueron a ver vestidos de novia, a lo que el actor de Soltero con hijas dijo que no porque prefieren comprar el vestido en México, en especial, porque el traslado saldría muy caro.

“¿No fueron a ver vestidos de novia?”, preguntó Martha Figueroa, a lo que Gabriel Soto respondió entre bullas de las conductoras: “No, pues lo vamos a comprar aquí, en México, para qué en Nueva York. Luego va a salir el equipaje (más caro) traer el vestido desde allá”.

Andrea Legarreta puntualizó que deben adquirir el vestido con tiempo porque el diseñador debe considerar las medidas específicas de la actriz, con lo que también halagó la figura de la rusa: “Con el cuerpo de tu mujer se lo tienen que hacer a la medida, mijo”.

La pareja viajó a NY para asistir a una ceremonia de premiación (Captura: @irinabaeva/Instagram)

Galilea Montijo le comentó que pensara seriamente comprarlo en el país vecino porque allá hay vestidos muy bonitos y recalcó que dejara que Irina decidiera. Al respecto, Gabriel Soto abogó por la confección mexicana y aseguró que en México también hay vestidos de novia hermosos.

La pareja se inició su relación medio de la polémica debido al entonces recién separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, actriz con la que procreó dos hijas. A pesar de las críticas, Irina y Gabriel se mantienen juntos y en enero de este año anunciaron su compromiso.

