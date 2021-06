Consuelo Duval reveló cómo superó su adicción al alcohol

La actriz expresó que ya limó cualquier aspereza que pudo haber tenido con Lorena de la Garza (Foto: Instagram @consueloduval)

En el reciente estreno de la obra de teatro musical Ghost: La sombra del amor, Consuelo Duval acudió al teatro a amadrinar a su amiga Lorena de la Garza, con quien sostiene una estrecha relación desde que trabajaron juntas a principio de la década de los 2000 personificando a Nacasia y Nacaranda, la dupla de personajes cómicos del programa La hora pico.

Al respecto, la actriz fue entrevistada por los medios y aclaró que toda rencilla del pasado ha quedado atrás debido al “corazón tan hermoso” de la actriz cómica: “Es una amiga como pocas que están ahí 24/7 para ti, que siempre ha tenido palabras de amor para mí. En nuestro caso la que la cagué fui yo, como siempre. Yo no pedí nacer, en nuestra pelea, yo por mis pendejadas, pero tiene el corazón tan hermoso y tan grande que me perdonó como perdonan las hermanas, las amigas, y yo la amo y la admiro”, expresó la actriz.

Fue en mayo de 2015 cuando ambas actrices tuvieron un intercambio de declaraciones en medios de comunicación (IG: lorenadelagarzaoficial)

Al respecto de uno de los temas más comentados en la prensa de espectáculos, el recientemente dado a conocer compromiso entre Belinda y Christian Nodal, donde el cantante de regional mexicano causó revuelo por la exclusiva y costosa sortija que le regaló a su prometida, Consuelo bromeó con que desea pronto encontrar un novio que la trate igual, aunque aseguró que por ahora prefiere mantenerse al margen de toda relación sentimental:

“Me emocioné, quiero ir a esa boda. Me emocioné muchísimo, la verdad desde que empezaron ha sido como mi relación de sueño y digo ‘ay qué bonito, en qué momento se me acabaron a mí las ganas de enamorarme, qué lindos’. Te lo juro que sí, estoy contenta conmigo ahorita y no quisiera compartir mi tiempo con nadie más que no sea el trabajo, entonces no estoy preparada todavía para tener a un compañero. Ojalá que llegue y que sea así como el de Belinda, que me dé mi anillo”, añadió la recordada Federica de La familia P. Luche.

Lorena de la Garza recordó hace unos meses los conflictos que tuvo con Duval (IG: lorenadelagarzaoficial)

Y es que con respecto a los anillos, Duval confesó que, pese a no ser una aficionada afecta a la joyería, hace tiempo se compró un anillo para “regalárselo a sí misma” y comenzar con un pacto de amarse y respetarse. Así lo dijo;

“A mí no me gustan mucho las joyas, yo me compré a mí este anillo un día que me sentía medio perdida y un día me metí a una joyería y dije, copiándole a Yolanda Andrade, dije ‘me voy a casar conmigo y voy a hacer un compromiso conmigo de amor y de ya no permitir tonterías’, me compré este anillo que era bien carísimo y ahí lo traigo. Y entonces digo, tan bonito, y luego el de Belinda y digo ‘ay, mejor ya no’”, relató entre risas la actriz cómica.

Duval aseguró que por ahora no busca una relación amorosa con ningún hombre (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Y es que como ya lo había revelado anteriormente, en algún punto de su vida, la actriz estuvo a punto de tocar fondo en la adicción al alcohol que había desarrollado, misma de la que se encuentra liberada desde hace tres años. Contó que para salir de esa situación, buscó ayuda en la fe:

“Ya me estaba yo pasando de copas básicamente, hubo un momento en el que desperté y le dije a Diosito ‘ya no quiero, ya no quiero no acordarme qué pasó ayer, ya no quiero olerle a mis hijos a alcohol, ni que vean que esto es un camino o una solución, cero’ entonces de verdad, hace ya tres años que se me quitó. Igual me tomo una cerveza, ni satanizo nada, igual yo cuido a mis amigas las pedas y me encanta, pero ya estoy en control de mí. Ya no me tengo que apendejar para no sentir dolor”, finalizó la actriz.

