El día que Juan Gabriel llegó a la cárcel de Lecumberri

El Divo de Juárez ha sido el único cantante de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes

Uno de los momentos más recordados y que aún siguen siendo un mito dentro de la historia de Juan Gabriel, fuera de su trayectoria musical, es su estadía en la cárcel del Palacio de Lecumberri.

Se tiene entendido que a pesar de que el Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México conserva los expedientes de miles de reos que pasaron por sus celdas, no cuenta con el expediente de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del Divo de Juárez. Sin embargo el único registro similar que se tiene es de un ex convicto con el nombre de Jaime Alberto Valadez, preso en 1967 por el delito de robo.

En 1976, tras el cierre de la Penitenciaria Preventiva del Distrito Federal, mejor conocida como El Palacio Negro de Lecumberri, los expedientes de las personas que estuvieron internadas por diversos delitos entre los años 20 hasta el cierre del penal, fueron enviados al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Lo presos de ese entonces fueron trasladados al Penal de Santa Martha Acatitla, el cual se encuentra ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Lecumberri comenzó a operar como prisión el 20 de noviembre de 1900 (Foto: Captura de pantalla/Youtube El Nopal Times Tops)

Después de haber dejado su ciudad natal Parácuaro, Michoacán, a finales de los 60, Alberto Aguilera Valdez fue acusado injustamente por haber robado una serie de joyas y un radio, supuestamente por la actriz Claudia Islas (sin embargo, ella ya negó haber sido la responsable). Motivo por el cual se dice que estuvo recluido por 18 meses en el Palacio Negro de Lecumberri.

Se tiene entendido que durante el tiempo que permaneció en la cárcel, El Divo de Juárez compuso una gran cantidad de temas como No Tengo Dinero, Me He Quedado Solo, Tres Claveles y Un Rosal, Iremos De La Mano, entre otros. El paso de Juan Gabriel por una de las penitenciarías más populares del siglo XX fue reflejada en la película Es mi vida, producida en 1982, con Gonzalo Martínez Ortega como director, y protagonizada por el mismo cantautor.

Juan Gabriel pudo salir de la penitenciaria después de haber entablado una plática con Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de Lecumberri, en la cual confesó su inocencia.

Se sabe que Juan Gabriel compuso el tema No Tengo Dinero dentro del Palacio Negro de Lecumberri (Foto: Twitter@andregrupo)

Durante una entrevista en el programa de TV Azteca, Ventaneando, Rosenda Puentes, hija del director del Palacio Negro, afirmó que la responsable de lo sucedido fue Claudia Islas. “En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó”, comentó Puentes, quien fuese una de las amigas más cercanas al cantautor.

El 28 de agosto de 2016, cuando Juan Gabriel se preparaba para salir al aeropuerto de California, pidió a uno de sus asistentes que le acercara el tanque de oxígeno, porque sentía dificultades para respirar. El cantante entró al baño y colapsó.

Su último concierto fue en el The Forum en Inglewood, California, el 26 de agosto de 16, en el cual interpretó sus grande éxitos como Amor Eterno, No Me Vuelvo a Enamorar y ¿Por Qué Me Haces Llorar? frente a 17 mil 500 personas.

Juan Gabriel dio su último concierto el 26 de agosto de 2016 en California, Estados Unidos (Foto: Cuartoscuro)

La construcción del Palacio de Lecumberri ocurrió durante el gobierno de Porfirio Díaz y fue posible gracias a la reforma realizada en 1871 al Código Penal.

Los ingenieros Antonio Torres Torija Torija, Antonio M. Anza, y Miguel Quintana fueron los encargados de elaborar y desarrollar el proyecto. Ellos adaptaron las ideas del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y también de los planes originales del londinense y filósofo utilitarista Jeremy Bentham.

