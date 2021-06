Emprenden cruzada legal para recuperar mansiones de Juan Gabriel en España

Juan Gabriel (Foto: Twitter@andregrupo)

A cinco años de la muerte del cantante Juan Gabriel, su legado, tanto artístico como patrimonial, sigue siendo disputado. Entre los beneficiados se encuentran familiares como su hijo Iván Aguilera, quien recién ganó un litigio en contra de su tío por una parte de la herencia del divo de Juárez. Ahora, una polémica resurge de nuevo con sus dos propiedades en España, las cuáles habría regalado a su mejor amiga, Isabel Pantoja.

El abogado Guillermo Pous, albacea de la sucesión testamentaria del Divo de Juárez, informó que es falso que el cantante haya dejado en vida un testamento a nombre de Pantoja. El legista explicó en entrevista con TvyNotas que ambas propiedades forman parte de la herencia que Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel) dejó a su hijo Iván.

El jurista explicó a la revista que hay otra propiedad ubicada en Parácuaro, Michoacán, que fue recuperada por Iván tras un litigio con su tío Pablo Aguilera (hermano mayor de Juan Gabriel). Reveló al semanario que al momento siguen varios litigios para devolver las propiedades del músico a su heredero original, Iván.

“Absolutamente falso, no existe tal obsequio. Las dos propiedades existentes en España le pertenecen a la sucesión, y en consecuencia de eso, a Iván. La sucesión tiene posesión plena de ambas propiedades. Fueron incluidas en la herencia que el cantante le dejó a Iván”, dijo el abogado sobre las propiedades en España.

Juan gabriel (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el abogado, Iván podría tener problemas para solventar los impuestos que implican su herencia, sin embargo, ello no le quita el derecho a reclamar lo que legítimamente es suyo. “Se tienen que pagar los impuestos como consecuencia de la sucesión derivada de la herencia, pero de eso a que no pueda tomar posesión, es falso; la tiene, y plena, agregó a la revista.

Al tiempo, Pous aclaró que la amiga de Juan Gabriel no da dado contestaciones u evidencias para afirmar que las propiedades en el país de la península ibérica realmente le fueron heredadas. Ejemplificó con el caso de Pablo para explicar que este nuevo litigio sigue la misma ruta.

“Absolutamente no; al menos a Iván no, y tampoco a mí, hasta el día de hoy. Ya se había reconocido que teníamos la razón, y conminamos al señor Pablo Aguilera para que hiciera la entrega inmediata de estas propiedades, además, que estuvieran al corriente en el pago de impuestos y en perfectas condiciones, como las recibió, con una rendición de cuentas por la administración que tuvo de ellas, lo que en ninguno de los casos sucedió. Ya tenemos la posesión física y legítima de esas propiedades, e incluso podemos disponer libremente de ellas. Pertenecen a Iván Aguilera, no a la sucesión, no eran de don Alberto, estaban a nombre de Iván Aguilera.

Después de dos años de litigio contra el hermano del cantante mexicano Juan Gabriel, Pablo Aguilera, el abogado Guillermo Pous, recuperó las propiedades que tenía Juan Gabriel en su natal Parácuaro, Michoacán. Sin embargo, las casas se encuentran deterioradas.

Según reportó la revista TvyNovelas, el proceso legal concluyó en favor de Pous, albacea y representante del acervo del cantante en México, quien “recuperó la posesión inmediata y definitiva de las propiedades” el pasado 6 de junio. Así lo confirmó Gil Barrera, editor de la revista, en redes sociales: “Estoy en condiciones de confirmar que el abogado Guillermo Pous -tras dos años de litigio en contra de de Pablo Aguilera- recuperó las propiedades en Parácuaro de Alberto Aguilera. Tiene ya posesión inmediata y definitiva de los bienes de Juan Gabriel en esa región”, tuiteó.

SEGUIR LEYENDO: