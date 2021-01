Cynthia Rodríguez defendió su amor y reaccionó a las dudas sobre su noviazgo con Carlos Rivera: “Eso se queda de la puerta hacia afuera”

Los famosos han mantenido en el anonimato su relación desde hace unos años (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera)

Por años, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han sostenido un tierno noviazgo casi en el anonimato y aunque la pareja se muestra como una de las más sólidas en la farándula mexicana, sí han tenido que afrotar a diversos rumores, dudas y especulaciones que catalogan el romance como falso o inventado para sobrellevar la fama.

La conductora de Venga la Alegría rompió el silencio sobre su misteriosa relación con el investigador de ¿Quién es la máscara? y contó el surgimiento del amor entre ellos, lo orgullosa que se siente de su famoso novio y hasta cómo hacen frente a las dudas sobre su situación sentimental.

En una conversación con Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, Rodríguez hizo confesiones que nunca había hecho sobre “el amor de su vida”.

“Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, dijo al referirse a Carlos Rivera, con quien tuvo una larga amistad antes de comenzar su sólido noviazgo de casi cuatro años.

Cynthia destacó que su amor ha permanecido lejos de los medios de comunicación para respetar el espacio y trabajo de ambos: “Estamos hablando de muchísimos años de trabajo. Lo que más me gustó es que un día me dijo ‘a mí no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de... y nada más. Y no, porque haz hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación’. Y yo también quiero que se le reconozca”.

Como bien relató la cantante y actriz, siempre había tenido muy mala suerte en el amor e incluso muchos hombres la rechazaron de un día para otro, pero su vida cambió cuando se dio cuenta que Carlos Rivera era la persona ideal para ella, a pesar de que siempre se ha especulado que su romance es inventado para evitar los escándalos.

“Estoy con la persona que es perfecta para mí. Es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer a Dios”, dijo muy segura.

Después de relatar su noviazgo de ensueño, la misma “Chicuela” aceptó que Carlos y Cynthia son “el uno para el otro”, pero hizo una pregunta para aclarar todas las versiones adversas a este amor: “He oído comentarios de que no son una pareja de verdad... quiero saber ¿cómo lo toman?”.

Rodríguez no tardó en responder y fue franca al hablar del tema: “Cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”.

“Se pueden decir muchísimas cosas, pensar muchas cosas y cada persona tiene la libertad de hacerlo, pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta. Creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera”, sentenció.

Para concluir la larga entrevista, Cynthia Rodríguez dedicó un extenso mensaje para los seguidores de su aclamado novio. “Hay un artista que se llama Carlos Rivera y ese artista es de todas y de todos, no nada más pertenece a mí y yo soy la más feliz, me hace sentir muy orgullosa. Todo lo que pasa en un escenario, en un video, es del artista y se va a respetar siempre. Lo que me toque es algo que no les voy a platicar pero agradezco su interés, en nuestra relación, en nuestro amor”, concluyó.

Los famosos siempre han sido muy cautelosos con su relación. Desde que iniciaron su noviazgo hace unos años se han dejado ver pocas veces juntos y jamás han confirmado su relación, pero las personas cercanas a ellos han revelado detalles del sentimiento que los une.

Hace unas semanas la misma Pati Chapoy confirmó que la pareja vive en la Ciudad de México, donde ambos trabajan y están a punto de mudarse a una casa más amplia.

Además se han dejado ver más cercanos que nunca en reuniones con amigos tanto de ella como de él, como fue publicado en las redes sociales de los investigadores de ¿Quién es la máscara?, reality show de Televisa para el que colabora Carlos Rivera.

