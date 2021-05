Pati Chapoy dijo que será la madrina de bodas de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron el mensaje de Pati Chapoy durante una conferencia de prensa (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mantenido su noviazgo casi en el anonimato por varios años y se han caracterizado por mantenerse firmes a pesar de los rumores que siempre los rodean. Pati Chapoy los ha acompañado a lo largo de su carrera y es por ello que afirmó será su madrina de bodas.

Durante una entrevista que realizó Ventaneando al cantante durante su conferencia de prensa en el Auditorio Nacional por la presentación de su nuevo álbum, recibió un mensaje de Pati Chapoy a través de una de las presentadoras del programa, en éste ella le aseguraba que sería su madrina cuando contrajera matrimonio con su novia, asegurando que sería pronto.

Ante el mensaje, la reacción del tlaxcalteño fue de sorpresa, pero se dijo agradecido con la presentadora. “Pati, ya sabes que te quiero, que formas parte de mi vida. Ya veremos, deja que primero organicemos la boda”, respondió Rivera entre risas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

Aunque no se sabe si ya existen planes de boda, el pasado fin de semana se vio a la pareja muy feliz en Miami, Estados Unidos, paseando por las calles y visitando lujosas tiendas de ropa, entre las cuales, se especuló por los presentadores, podrían haber buscando sus respectivos atuendos para su boda.

Anteriormente, el intérprete de Regrésame mi corazón, hizo saber a las cámaras de Venga la Alegría que no se niega a contraer matrimonio con Rodríguez, pero está feliz así por ahora con su novia, con la que lleva viviendo bajo el mismo techo desde hace tiempo.

Cynthia dijo en entrevista con “La Chicuela” que el amor entre su pareja y ella nació después de varios años de una bonita amistad. “Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, dijo al referirse a Carlos Rivera.

La cantante dijo que se encuentra con su persona ideal (Foto: Instagram @cynoficial)

Su sólido noviazgo de casi cuatro años ha sido de bajo perfil porque ambos quieren que se les reconozcan por lo que cada uno ha logrado de forma independiente y sólo valiéndose de sus talentos.

La también cantante dijo que siente que está con su persona ideal. “Estoy con la persona que es perfecta para mí. Es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer a Dios”, dijo muy segura. Agregó que los malos comentarios no les afectan porque si entre ellos reconocen lo que tienen, no importa nada más.

“Se pueden decir muchísimas cosas, pensar muchas cosas y cada persona tiene la libertad de hacerlo, pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta. Creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera”, sentenció.

Carlos Rivera está promocionando su nuevo álbum "Leyendas" (Foto: Instagram / @_carlosrivera)

Este 28 de mayo el Rivera lanzó su nuevo álbum Leyendas, el cual se compone de temas en los que comparte voz con Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal, quienes protagonizaron una histórica fotografía que se tomó en 1984 y fue la inspiración para este disco.

Aunque fue un trabajo difícil de realizar por estar en medio de la pandemia, se dijo muy emocionado y orgulloso que finalmente un proyecto tan importante viera la luz.

“Es un regalo para mí poder cantar esto. Es un lujo y es algo que sabía que al compartirlo con el público también iba a ser muy especial porque así como yo tengo una historia con cada canción, todos tenemos una historia”.

