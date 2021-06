Tundieron a Tatiana por colaborar con la drag queen “Miss Velvetine” y esta fue su respuesta

(Foto: IG @oficial.tatiana)

Tatiana, la denominada “Reina de los niños”, respondió a las duras críticas que en redes sociales le hicieron por apoyar a la comunidad LGBTI+ con su nueva colaboración musical. Be Proud, su producción más reciente, junto con “Miss Velvetine”, una afamada drag queen del norte del de México, es un homenaje en el Día Internacional del Orgullo y ha generado polémica alrededor de la famosa artista infantil.

En su publicación más reciente en Instagram, criticó a quienes la juzgan por apoyar de manera abierta a toda la comunidad LGBTI+, incluso, la artista cambió su foto de Instagram con los representativos colores del arcoíris. Agregó que era lamentable que en “plano 2021″, existieran opiniones de intolerancia y narcisismo.

Pidió a sus detractores quedarse en casa y abstenerse de meterse con las convicciones personales y sexualidad de los demás. “Déjenme aclarar unas cosas: Los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la Integridad, amar, ser respetado y vivir tu vida a tu manera son inamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer.”, expresó en su red social.

“Lamentablemente, aún en 2021 hay personas que viven en un narcisismo tal para sentirse con la autoridad de decidir quien puede tener derechos y quien no, según sus convicciones y creencias personales. El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, quédate en tu casa y no salgas de ahí.”, agregó la artista tras mordaces críticas.

Finalizó su mensaje con la reflexión en la que hace un llamado a no dejar pasar este tipo de comentarios en plataformas digitales. “Gracias a las personas de estos comentarios por ser el ejemplo perfecto de porque aún es necesaria la visibilidad y alzar la voz en pro de las minorías”, escribió.

Por otro lado, Tatiana compartió los duros mensajes que recibió en redes sociales tras enseñar su nueva faceta a favor de la comunidad gay. “Todos antes de cambiarse los genitales deberían ir a un laboratorio a que les hagan una prueba de ADN”, escribió un detractor tras el lanzamiento de Be Prud que se estrenó el 23 de junio en YouTube.

En tanto, tras hacer estas declaraciones, Tatiana ha recibido el apoyo de sus fanáticos, quienes están a favor de que luche por los derechos de la comunidad gay, indican que es una faceta loable y aplauden que la artista siga mostrando que puede explotar sus habilidades al tiempo que da un mensaje de apoyo. “Desde niña soy tu fan y ahora mas, tu convicción y tu apoyo a las minorías son un ejemplo. Te admiro cañón”, se lee en los comentarios de su publicación más reciente.

Por otro lado, la estrella con la que colabora “La Reina de los niños”, Miss Velvetine, es un artista drag oriunda de Monterrey, irrumpió en la escena musical con toda su fantasía, haciendo suspirar de amor hasta al macho más recio.

“La música norteña es un género que está en el subconsciente popular. Todos hemos bailado norteño en algunos quince XV años o una boda. Siendo un género tan arraigado a la cultura del típico macho mexicano, si lo está interpretando una drag el mensaje es aún mayor y el reto se vuelve más interesante”, se describe en redes sociales.

