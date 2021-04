“No me ha dado nada”: Tefi Valenzuela no ha recibido primer pago del acuerdo económico con Eleazar Gómez

La cantante Stephanie Valenzuela aseguró que el actor Eleazar Gómez no le ha dado ningún pagó de los que le debe tras el acuerdo reparatorio que este debería cumplir. Detalló que se ha atrasado en los depósitos.

En exclusiva para el programa Ventaneando dijo que no ha recibido la primera parte del pago acordado con Eleazar. La modelo se enlazó desde su natal Perú y reveló que todavía se encuentra en espera de los 140 mil pesos por parte del actor mexicano.

Además, la cantante expresó que no hay ningún depósito en su cuenta bancaria, tal como trascendieron algunos medios de comunicación. “Eso es mentira. Todavía no me ha dado nada. Acá tengo el baucher que está en ceros. No hay ningún depósito hasta esta hora, creo que tiene hasta las 12:00, pero hasta ahora no ha depositado nada”, dijo al programa de entretenimiento.

La intérprete adelantó que no pierde la esperanza en que el dinero llegue a su cuenta bancaria, de no ser así, esta tomaría nuevas acciones legales. Destacó que la transferencia debió generarse en el transcurso el martes 6 de abril de 2021. Sin embargo, no ha confirmado si esto sucedió.

“Quizás se está demorando horas en llegar porque a mi cuenta todavía no ha llegado nada. Solo tengo una cuenta en México, pero la verdad no ha llegado. De repente toma tiempo de un banco a otro, vamos a ver hasta el final del día”, intentó explicar la demora del pago.

Tefi Valenzuela contó al vespertino que pretende usar el dinero para costear las terapias psicológicas que esta quiere tomar tras los traumatizantes episodios que vivió en su relación con Eleazar. Adelantó que sería muy poco el dinero que esta percibiría como reparación de los daños, pues otra cantidad se irá en pagarle a sus abogados.

“Me parece que no es nada porque uno de esos pagos se va a ir en pagar a los abogados que gasté, sin contar los pasajes para regresar a cada audiencia porque estaba trabajando entre Estados Unidos y México. Además, la terapia que corresponde por un año”.

Al momento, la cantante exige que su agresor sea sentenciado por golpearla brutalmente a finales del 2020. Tras un mensaje que este compartió el 29 de marzo, Valenzuela afirmó que no aceptaría sus disculpas y proseguiría su caso para que finalmente este regrese a prisión.

Fotos : Venga la Alegría - capturas de pantalla.

La joven cantante se mostró confundida y conteniendo las lágrimas durante un mensaje que dio a medios, porque vio su caso desvalorizado por las autoridades mexicanas, ante las que aceptó que el acuerdo económico no va sustituir todo el daño y dolor que ha sufrido desde que fue agredida por su expareja.

“No sé por qué la ley se sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y esto que voy a cargar por toda mi vida no se me va a quitar con esto”, dijo molesta la artista de origen peruano.

“Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa”, aseguró la cantante enfrente del juez del caso.

SEGUIR LEYENDO: