Tefi Valenzuela reveló que se sometió a varias cirugías tras sufrir bullying

La modelo peruana Tefi Valenzuela, quien en 2020 denunció a Eleazar Gómez por violencia física, se sinceró por primera vez sobre la razón que la llevó a trabajar durante años para poder pagar las diversas cirugías que se realizó.

“Yo había pasado por bullying en el colegio. Me molestaban porque tenía la pompa grande y la chichi muy chiquita. Y me decían ‘eres muy plano’. Me avergonzaban de mi cabello que era súper chinito”, confesó la también presentadora.

En 2018 sacó su primera canción titulada “Intocable”, que lanzó con un fuerte mensaje de antibullying, pues lo que vivió durante su adolescencia la marcó fuertemente.

“Trabajaba diez días de feria en tacones, más de ocho horas parada y de verdad llegaba a la casa con los pies sangrando, pero yo ahorraba mi dinero a los 18 años”, contó en una entrevista para Venga la Alegría.

Los comentarios que sus compañeros hacían sobre su cuerpo impactaron en su autoestima, por lo que invirtió mucho dinero en su físico para sentirse bien consigo misma.

“Empezó por eso, por el bullying que me hacían y ahora digo realmente qué falta de autoestima, porque yo debí haber dicho ‘Qué me importa’”, confesó para TV Azteca.

Tefi contó que entró a la televisión haciendo audiciones y obtuvo un puesto como modelo del conductor Raúl Romero, pero posteriormente se hizo más popular cuando fue presentadora del programa Combate.

A pesar de su éxito en la tele, su verdadero objetivo siempre fue cantar y enfocarse en su carrera musical, pero al final su paso por la pantalla chica le dejó varios aprendizajes.

“Hay prototipos y hay prejuicios, para entrar a la tele todas tenían sus arreglos. Creo que todas las mujeres pueden ser bellas en diferentes maneras”, afirmó Valenzuela, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Tefi Valenzuela ganó popularidad a raíz del programa peruano 'Combate'. (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube ATV)

La influencer aprovechó esa plataforma para lanzar un fuerte mensaje: “Si las chicas pueden aprender algo de mí, pues quizás sea que si están sufriendo bullying, no dejen que eso no las afecte y no dejen que eso defina su vida”.

Aunque en este momento esté consciente de las razones por las cuales decidió intervenir su cuerpo, Tefi no carga ninguna culpa respecto a ello. “Yo no me arrepiento en lo absoluto, porque me gusta cómo estoy ahora, pero me hubiera gustado que no me afectara tanto”, compartió.

“Al fin de cuentas te van a insultar de todas maneras. Uno tiene que ser feliz como es, si tú te sientes feliz con tu cuerpo mejor, no tienes que pasar el dolor”, compartió, pues ella misma contó que aunque existan las cirugías hay que seguir llevando una vida saludable.

Tefi Valenzuela reconoció que se hizo cirugías por el bullying que recibía, sin embargo, se siente bien consigo misma. (Foto: @tefivalenzuela/ Instagram)

Tefi Valenzuela se mantuvo al centro de los reflectores durante los últimos meses porque a finales del 2020 denunció al actor Eleazar Gómez de haberla golpeado brutalmente.

Si bien Eleazar estuvo en prisión preventiva poco más de cuatro meses en el Reclusorio Norte, a finales de marzo un juez le dictaminó libertad condicional.

“Creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y esto que voy a cargar por toda mi vida no se me va a quitar con esto”, comentó respecto a la liberación de su agresor.

Además del difícil proceso que vivió la modelo al denunciar a quien fuera su pareja, Valenzuela se ha tenido que enfrentar al acoso de la prensa y a las especulaciones sobre su caso. “Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público”, espetó.

