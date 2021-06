Así defendió Andrea Legarreta a Erik Rubín tras fotos con otra mujer

Andrea Legarreta dio positivo COVID-19 (IG: andrealegarreta)

Después de que el día martes se dieran a conocer diversas imágenes donde Erik Rubín aparece bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro, Andrea Legarreta habló de la polémica con diversos medios.

En la entrevista retomada del canal de Youtube Eden Dorantes, la conductora del programa Hoy dijo que ella sabe lo que está viviendo con su esposo, que tienen en cuenta que han vivido momentos duros y etapas complicadas “pero no esto, esto es una estupidez”, afirmó Legarreta.

Continuó diciendo que se está tratando de buscar algo negativo donde no lo hay, y en sus palabras, la actriz dijo que quienes piensan que tener un matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual, respeta su posición, pero para la presentadora, no es así.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el año 2000 (foto: Instagram/erikrubinoficial)

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”, añadió en la entrevista.

La actriz también mencionó que no es un matrimonio abierto, sino un a unión de dos personas que desde el primer día se amaron, también resaltó que es una mujer independiente. “Perfectamente podría decir: ´no quiero seguir aquí y puedo estar yo sola, ser independiente, igual él’ ”, comentó en la entrevista.

Legarreta aseguró que los usuarios de las redes sociales son cada vez más crueles, y que señalan y agreden más, pero dejo claro que existían las excepciones. “Me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, celebrar quizás el dolor de otros”, declaró la conductora.

Andrea Legarreta ha conducido los premios TvyNovelas (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Andrea fue cuestionada respecto a si debería existir una ley que regule estos temas, a lo que la actriz dijo que se debería legislar, aunque puntualizó en que se debería empezar por la empatía y la consciencia. “Deberíamos detenernos a pensar, que la vida de los demás, es eso, la vida de alguien más, y que si mi vida está llena de errores, no voy a estar agrediendo a otra persona que no conozco”.

Otra de las preguntas a la conductora del matutino de Televisa, fue si sus hijas fueron afectadas por los comentarios que se hicieron sobre sus padres, pero la madre de Nina y Mia inmediatamente respondió el cuestionamiento asegurando que no fueron afectadas.

La familia de Andrea Legarreta (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

“Son niñas que nacieron en esto y que perfectamente comprenden. Cuando tú vives en un lugar como el nuestro y te das cuenta de la relación de tus padres, y ves el amor, la libertad, el esfuerzo y la lucha de los dos como familia, pareja e individuos, no tiene que dolerte ni afectarte. ¿Qué haces? Bloqueo y borro”. detalló la actriz.

Legarreta aseguró que ella vio las historias de su esposo de ese día, donde aseguró que estaba en una convivencia sana. “Yo no encuentro absolutamente nada malo e irrespetuoso”.

Andrea lamentó que los comentarios despectivos hacia ella fueran realizados por mujeres, pues ella ha apoyado a su género para que salgan de las relaciones que no tienen buenos términos y siempre ha tratado de motivarlas. “Creo fielmente en eso, y es lo que les he enseñado a mis hijas”.

Andrea Legarreta ha estado en diversas polémicas, pero ha demostrado su paciencia y la gran manera de afrontar los problemas (foto: Instagram/@andrealegarreta)

Finalmente les deseo una vida sana y feliz a sus agresores, para que no lastimen a más personas que no les han hecho nada.

