El video por el que acusaron a Eugenio Derbez de maltrato animal

La mascota de Eugenio Derbez es famosa en redes sociales Foto: Instagram @fionaderbez

El actor y comediante Eugenio Derbez mostró en un video subido a sus redes sociales a su bulldog “Fiona”. En la publicación se puede ver a la mascota luchando por no quedarse dormida en el piso al encontrarse en el estudio de grabación donde acompañó al actor.

“Mi pobre Fiona, acompañándome todos los días a filmar, a veces hasta las cinco o seis de la mañana. Quedándose dormida parada o sentada”, escribió el comediante en la publicación.

Ante las imágenes, algunos se expresaron en contra de la situación con comentarios como: “Vergüenza debería darle este post. Por qué no le lleva una camita a todos lados si sabe que la va a exponer a jornadas largas de trabajo. Ya está viejita Fiona”.

Los comentarios acerca del posible maltrato animal por parte del artista, fueron replicados por quienes consideraron que la situación estaba siendo mal interpretada y contestaron de esta manera: “En estos tiempos que estamos viviendo que hasta si te tiras un pe** ya se ofenden... y él subiendo este video. Se lo van a tragar bonito en las redes”.

Fiona también cuenta con su propia cuenta de Instagram, la cual reposteó el video en el que aparece. La cuenta de la mascota tiene más de 100 mil seguidores y sube constantemente fotos e imágenes de la bulldog acompañada de los integrantes de la familia Derbez o junto a famosos.

Los fans del artista salieron a defender el buen cuidado que Eugenio tiene por su perrita y argumentaron que se encuentra en las mejores condiciones, así como que su dueño la cuida como si se tratara de uno de sus hijos.

Por su parte, la hija del actor, Aislinn Derbez, felicitó a su padre mediante sus redes sociales con motivo del Día del Padre celebrado el pasado domingo con el siguiente mensaje: “Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)...”, narró la actriz.

Aislinn Derbez contó una emotiva historia para celebrar a su padre (Foto: @ederbez, @aislinnderbez/Instagram)

Y continuó de la siguiente manera: “‘Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana’, le dije. ‘Ah, ok’, contestó papá firmando. ‘Listo, ten’. ‘Pero... ¿no me vas a regañar?’, pregunté. ‘¿Para qué?’, ‘pues reprobé...’.’Pues estudia más para la próxima y ya’, dijo”.

En el emotivo mensaje que acompañó a una foto de ambos artistas, la actriz afirmó que anécdotas como esas nunca se le han olvidado y por eso ama a su papá con todo el corazón.

Eugenio tiene cuatro hijos: Aitana, Vadhir, Aislinn y José Eduardo, el último fruto de su relación con la actriz Victoria Ruffo, con quien ha sostenido una tensa relación los últimos 20 años.

En el marco del lanzamiento de la segunda temporada de la serie De viaje con los Derbez, que dicha familia protagoniza, Eugenio aprovechó para declarar acerca de Ruffo.

José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo nació en 1989 (Foto: Instagram / @ederbez)

Las declaraciones comenzaron cuando Aislinn afirmó que los cumpleaños de su hermano José Eduardo eran los mejores de entre los cuatro hermanos, ya que se encontraban llenos de lujos, mientras que los demás se veían obligados a vivir en condiciones austeras.

La actriz expresó que la mamá de su hermano era “la reina de las telenovelas”, por lo que Eugenio intervino y exclamó “No, ¡La reina de las telenovelas era mi mamá! Su mamá trabajaba en las telenovelas”

Victoria Ruffo gozó de una carrera exitosa debido a sus grandes interpretaciones en televisión, lo que le permitió tener una vida llena de opulencia para ella y su hijo. La actriz estuvo envuelta durante años en una batalla por la custodia de su hijo José Eduardo, lo cual dejó una guerra mediática por parte de los dos artistas.

