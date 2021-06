Mauricio Ochamnn comparte el enternecedor momento que tuvo con su hija Kailani en el Día del Padre

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

Mauricio Ochmann presumió los enternecedores momentos que vivió a lado de Kailani, hija que procreó con su exesposa Aislinn Derbez, en el marco de la celebración del Día del Padre.

En medio del escándalo por su nuevo romance con la modelo Paulina Burrola, el protagonista de la serie El Chema conmovió a sus seguidores de redes sociales al compartir imágenes del regalo que le dio su hija menor Kailani, con quien se encuentra celebrando el Día del Padre.

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio Ochmann subió una historia que grabó mientras la primogénita de Aislinn Derbez abrió un sobre para sacar un pequeño cartel negro lleno de diamantina y estrellas con la frase:

“Dad, ¡Happy Father´s Day to the best dad in the galaxy! (Papá, ¡Feliz Día del Padre. Eres el mejor papá en la galaxia)”.

El regalo emocionó al actor, quien con unos suspiros agradeció el detalle que le dio su hija de tan sólo tres años. Kailani Ochmann Derbez le regaló el cartel un día antes del festejo, cuando llegó a la casa de su papá para pasar el fin de semana con él.

Este domingo, el actor Victoria, novela en donde compartió créditos con la madre de José Eduardo Derbez, compartió un breve video que tomó mientras tomaba una tasa de chocolate caliente y de fondo aparece Kailani viendo la televisión.

Mauricio Ochmann también posteó una tierna fotografía en donde posó a lado de sus dos hijas, Lorenza y Kailani. Con ello, el actor de 43 años agradeció la oportunidad de ser papá de dos niñas y externó que su paternidad le ha dejado grandes aprendizajes.

“Me siento muy afortunado y agradecido con la vida de ser papá de estas dos mujercitas maravillosas, dos seres hermosos que me han enseñado mucho y sigo aprendiendo de ellas día con día. Las amo, las honro y las admiro con toda mi alma”, escribió.

Sus fans aprovecharon el espació para felicitarlo por el Día del Padre, halagaron la belleza de sus dos hijas y le lanzaron uno que otro piropo. La postal se popularizó en redes sociales y ya rebasa los 74 mil “me gusta”.

“Feliz Día del Padre amor”, “Hermosas niñas”, “Hermosas como tú”, “Tan lindos, feliz Día del Padre”, “Feliz día Mau, muy bellas tus peques”, “Felicidades papasote”, “Feliz día papasito”, comentaron sus seguidores con ayuda de emojis de corazón, cara sonrojada, fuego y globos.

La primogénita de Mauricio Ochmann es fruto de la relación que tuvo con la arquitecta María José del Valle Prieto, romance que se mantuvo con bajo perfil por lo que se tiene poca información.

Se sabe que contrajeron nupcias en 2004 y terminaron su matrimonio en 2008. Lorenza Ochmann está a punto de cumplir los 17 años de edad y actualmente vive con su mamá en la Ciudad de México.

Por su parte, su exesposa Aislinn Derbez también le externó una felicitación por el Día del Padre con una fotografía que le tomó hace tiempo, cuando aún eran pareja y se encontraban vacacionando sobre una bote en el mar.

En la postal que subió a sus historias de Instagram se puede apreciar a Ochmann cargando a la pequeña Kailani, quien en ese entonces tenía meses de haber nacido. En la imagen, ambos tienen una sonrisa resplandeciente.

Por otro lado, hace unos días trascendió que Mauricio Ochmann estaba estrenando una relación con la modelo sonorense Paulina Burrola, también recordada por representar a su estado en el certamen Nuestra Belleza México en el año 2011.

En una entrevista para Sale el Sol, el actor reveló que Kailani ya conoce a su actual pareja y han convivido juntos.

