Se complica el proceso legal para Ninel Conde: su hijo se negó a verla ante las autoridades

Ninel Conde sigue en su batalla por recuperar a su hijo Emmanuel (IG: ninelconde)

Duro revés recibió Ninel Conde en el proceso legal que mantiene desde hace más de un año por la custodia de su hijo Emmanuel y es que ahora fue el menor de edad el que se negó a verla frente a las autoridades de la Ciudad de México.

Durante el último encuentro legal llevado a cabo ayer por la tarde, se esperaba una reunión entre “La Bombón Asesino” y su hijo de seis años, quien también asistió para someterse a una evaluación física y psicológica por parte de la autoridades que desde hace un año buscan mediar en uno de los procesos de patria potestad más polémicos del país.

De acuerdo con Giovanni Medina, ex pareja de Ninel y padre de su hijo, declaró a la prensa que esta es la única vez que el niño comparecerá ante los juzgados y fue para determinar cómo es su relación con su madre, a la que no ve desde hace un año y tres meses.

“Se verificó su estado físico y emocional, entonces gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado tanto físico como emocional y ese fue el motivo de la audiencia... Entiendo que las autoridades le preguntaron y le sugirieron, incluso le insistieron un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad”, dijo el empresario que ha permanecido al lado de Emmanuel durante toda la pandemia.

(Foto: Twitter e Instagram)

Giovanni añadió que el pequeño de seis años no “odia” a su mamá: “Mi hijo no tiene esos sentimientos, aquí yo creo que hay que tener mucho respeto ante las opiniones que tenga quien realmente es el objeto de este juicio, estamos aquí para que él esté bien y lo primero es lo que él diga... es fundamental lo que él diga y yo no creo que nadie se atreva a desacreditar los dichos de mi hijo. Espero que su propia madre no lo haga”.

En esta evaluación al menor estuvieron presentes un integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el juez del caso, un trabajador social, un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El empresario recalcó que esto es resultado de las constantes ausencias que Ninel Conde ha tenido en las últimas dos audiencias por la custodia de Emmanuel, quien claramente ha estado distanciado de ella por casi 15 meses.

Giovanni Medina aprovechó para lanzar un duro mensaje en contra de su ex pareja, ya que acusó que la actriz, cantante y bailarina deberá atender su salud mental para que se faciliten las reuniones con el menor de edad.

(Foto: ninelconde / Instagram)

“Yo veía muchos focos rojos, su vida es pública y ustedes los podrán ver también. Yo le pedía que la atendiéramos, que pudiéramos darle lo mejor en cuanto a atención para que estuviera bien para ella, para nuestro hijo, para todo y pues no lo conseguí”, dijo el empresario para los medios de comunicación.

“Pero eso es parte de las cosas a las que me refiero con que existan condiciones. Ella necesita estar bien en su vida, necesita estar bien emocionalmente para poder convivir con nuestro hijo”, sentenció.

Esta situación se suma a la demanda que perdió “La Bombón Asesino” hace unos días, cuando las autoridades descartaron el proceso por violencia doméstica que interpuso en contra de su ex pareja en noviembre 2020.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, las abogada Jenny Hernández, representante legal del empresario, explicó que no se encontraron las pruebas para acreditar las agresiones y dio detalle sobre los elementos que integraron la carpeta de investigación.

(Foto: Ninel Conde / Instagram y Giovanni Medina / Twitter)

“En esta resolución se confirma lo que se había determinado, no hay elementos suficientes para poder vincular a proceso al señor Giovanni Medina”, expresó la litigante, quien después detalló que las fotografías en las que Ninel luce con marcas en el rostro, no fueron presentadas como pruebas en contra del empresario.

“No existen esos elementos de la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, aseguró.

