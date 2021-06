Galilea Montijo regresó a ‘Hoy’: “Los extrañé tanto”

CAPTURA: Las estrellas

Después de una semana de ausencia, la conductora Galilea Montijo regresó a la revista matutina Hoy. Durante su ausencia, debido a unas vacaciones que tomó en Baja California Sur, la exconductora de TV Azteca, Anette Michel ocupó su lugar.

Esta mañana, la presentadora apareció sumamente alegre y aseguró que extrañó a sus compañeros de la revista: “Ya estoy de regreso. Los extrañé muchísimo, mucha vacación, pero ya, suficiente”, saludó Galilea, quien lució un pantalón negro y un top blanco con transparencas.

“Ya arranca esto”, concluyó la conductora junto a Andrea Escalona, Raúl Araiza y demás conductores. Galilea también hizo referencia a su ausencia, sin embargo, no comentó nada respecto a la conductora que ocupó su lugar.

El pasado viernes, la exconductora de la televisora del Ajusco , se despidió de la pantilla de conductores del matutino de Televisa y recibió un cálido abrazo por parte de los presentadores, quienes remarcaron a la conductora que “esta es tu casa”.

Video: Hoy

“Esta es tu casa, preciosa. Gracias por todo, gracias por hacer brillar más este foto con tu presencia y te esperamos pronto”, dijo Legarreta. “Muchas gracias. Besos al ‘Negrito’ que no estuvo hoy aquí, pero ha sido amoroso siempre, te quiero. Los quiero”, contestó quien trabajó en Azteca durante más de 25 años.

Sobre su trabajo en la televisora del Ajusco, Anette informó que no será parte de la siguiente temporada del concurso de cocina MasterChef México. Durante una entrevista con la revista Quién, Michel también reveló que tiene intenciones de regresar a la actuación.

“Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef. Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este unvierso de oportunidades”, contó Anette.

Según detalló la presentadora, decidió no ser parte del programa por cuestiones relacionadas a la logística: “Esa era la intención (volver al programa), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada más que poderlo hacer, pero ya no más. Ya no quiero volver a hacer MasterChef, ya”.

La conductora ha recibido buenos comentarios por su participación en un programa de Televisa (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo. Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza... en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef”, añadió.

Explicó sus razones para dejar definitivamente el proyecto y buscar oportunidades dentro de la pantalla chica, especialmente en la actuación: “Lo que más me ayudó a tomar una decisión tan dificil como esta y es que quién no ha visto en casi siete años, no me ha visto... eso fue para mí un terremoto”.

Michel también habló de su experiencia en Hoy, donde aceptó que se sintió como “pez en el agua”, ya que por mucho tiempo también condujo un formato similar al interior de TV Azteca.

“Muy contenta... se los decía a ellos ‘es muy extraño sentirme tan cómoda’... tenía muchas inquietudes cuando me hicieron la invitación a estar esta semana en Hoy y pensarlo era extraño, pero hacerlo ha sido mágicamente cómodo, muy divetido, súper apapachadores, divertidos, dinámicos, me ha gustado mucho”, concluyó.

