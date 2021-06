Martín Bello mostró los moretones que le quedaron después de la escena con Diego Boneta

FOTO: INSTAGRAM/ @Martinbello

El actor Martín Bello mostró los moretones que le quedaron después de que el actor Diego Boneta presuntamente lo agredió mientras grababan una escena de Luis Miguel: la serie, en febrero de 2020. Ello después de que anunció que buscará proceder legalmente contra Boneta por lo sucedido.

Durante una entrevista con el matutino Sale el Sol, el actor español que interpretó a ‘Tito’ durante la primera y segunda temporada de la serie biográfica, narró lo que ocurrió durante la filmación y argumentó que el protagonista de la serie, Diego Boneta, lo agredió.

En el matutino, Martín enseñó unas fotografías en donde apareció con un collarín y con hematomas en el área del pecho y la espalda. Los golpes fueron tan fuertes que, según narró a la revista TvyNovelas, terminó en el hospital.

“Ya en un momento no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad”, contó el intérprete al matutino de Grupo Imagen. “Es donde ahí yo me veo el pecho amoratado, me asustó. Hay muchos testigos de esto”.

Asimismo, Bello argumentó que actualmente está en terapia para no perder la movilidad del brazo y que lidia con dolor crónico derivado de las lesiones que sufrió.

Como parte de su participación en la serie, el actor firmó un contrato contra la violencia en el set. Sin embargo, este no fue respetado: “Se podía haber arreglado tan fácil, porque si a mí me hubiesen cuidado un poquito, esto no llega a más”.

Martín agregó que Diego lo enfrentó sobre sus lesiones y hasta se mostró un tanto sarcástico por lo ocurrido. Incluso, según relató, Boneta le dijo que la escena que habían grabado no era tan violenta como otras que se filmaron con anterioridad en la serie.

“El Boneta que yo conocí en la primera temporada era una persona mucho más querida, llena de Empatía. No sé qué es lo que sucedió”, concluyó.

Según reportó la revista Tvynovelas esta mañana, el nacido en España buscará una compensación económica por los gastos médicos que cubrió debido a las secuelas por las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el actor mexicano.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, narró a la publicación.

Martín también explicó que su personaje fue eliminado en la segunda temporada sin explicación aparente: “En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”, detalló.

De acuerdo con el testimonio del actor, la producción de Netflix cubrió con algunos gastos de su tratamiento mientras se encontraba en México. No obstante, una vez que regresó a su país natal, no recibió compensación económica alguna.

“Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”, narró a TvyNovelas.

“(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”.

