Cómo fueron los últimos días de “El Tigre” Azcárraga

Emilio Azcárraga Milmo falleció en 16 de abril de 1997 en Miami, Florida (Foto: Twitter / @DATO_AGUILA)

Emilio Azcárraga Milmo fue uno de los empresarios más ricos e influyentes de México y América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, “El Tigre” quedó a cargo de Televisa y le dio continuidad a un imperio que se fortalecería años más tarde, cuando logró internacionalizar los contenidos de la televisora mexicana a Estados Unidos y otras partes del mundo.

Según la revista Semana, la fortuna de “El Tigre” se estimó en 5 mil millones de dólares, cifra que lo colocó como el hombre más acaudalado del país, título que también le fue otorgado por la revista estadounidense Forbes en 1992. En la década de los 90 se logró colocar a Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y también incursionó en la Bolsa de Nueva York, posicionando su compañía como una de las marcas más rentables.

Sin embargo, Azcárraga Milmo falleció el 16 de abril de 1997 a causa de cáncer de páncreas, sus últimos días los vivió a bordo de su yate Eco y quien lo acompañó en su lecho de muerte fue su pareja de ese entonces: Adriana Abascal, una joven 40 años menor que él que recibió el nombramiento de Miss México en 1989.

Sus últimos días los pasó a bordo de su yate "Eco" y quien lo acompañó fue Adriana Abascal, su última pareja (Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx)

De acuerdo con lo relatado por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman en la obra El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, el empresario solía pasar la mayor parte del tiempo de sus últimos días en su lujosa embarcación, la cual también utilizó para concretar los negocios más importantes de su compañía. “Adoraba pasar el tiempo descalzo y en pantaloncillos en sus yates, bien recibiendo a sus amigos, observando a las ballenas o sencillamente relajándose”, explicaron.

Cuatro meses antes de su muerte, el empresario invitó a su lujoso yate al cantante español Julio Iglesias y a los productores más influyentes de Miami en esa época: Emilio y Gloria Estefan. Según lo relatado por el intérprete de baladas románticas a los investigadores, luego de haber cenado en el Eco, el magnate se despidió de él con la siguiente frase: : “Qué pena que los leones tenemos que luchar hasta el final”.

Otra de las personalidades que acompañó al empresario fue la actriz Silvia Pinal, quien reveló que tuvo un romance con “El Tigre” hasta épocas recientes, cuando publicó su libro autobiográfico Esta soy yo y su bioserie Silvia Pinal, frente a ti. En entrevista con Hoy, “La Diva” aseguró que acompañó a Azcárraga Milmo hasta el día de su muerte y aseguró que “Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí (…) Fue absolutamente recíproco, nos quisimos mucho hasta el último día de su vida estuve yo ahí con él”.

Aproximadamente un mes antes de su muerte, "El Tigre" anunció que su hijo asumiría la presidencia de Televisa (Foto: Twitter / @ProduOficial)

Un mes antes de su muerte, en el noticiero 24 horas conducido por el periodista Jacobo Zabludovsky se anunció que su hijo, de 29 años, sería el nuevo presidente de Televisa. La videoconferencia se grabó desde la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, el empresario aseguró que aún no se retiraría y que dedicaría más tiempo a realizar un proyecto relacionado con las comunicaciones vía satelital. “Felizmente Televisa es una compañía que me toma mucho tiempo y no me deja el tiempo que yo requiero para hacer lo que yo pretendo, que es desarrollar la imagen a través de los satélites”, expresó “El Tigre” luego de informar sobre los cambios en la empresa.

