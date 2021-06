“La odio”: qué papel perdió Victoria Ruffo ante Leticia Calderón

Victoria Ruffo dijo que odia a Leticia Calderón porque no pudo ser la villana (Fotos: Instagram @leticiacalderon_actriz // Televisa)

Una de las primeras invitadas al nuevo programa de Unicable fue la actriz Victoria Ruffo, quien en conversación con Faisy y Michelle Rodríguez reveló qué papel protagónico perdió ante Leticia Calderón.

En la segunda transmisión de Faisy Nights, Victoria Ruffo compartió que pudo ser la villana de la telenovela del 2008 llamada En nombre del amor, no obstante, el ansiado papel le fue arrebatado por Leticia Calderón.

Cuando Ruffo fue cuestionada sobre el tema explicó que el no obtener el papel en el melodrama de Carlos Moreno Laguillo le dolió mucho:

“Sí, claro. Fue En nombre del amor, yo quería ser la villana y terminó haciéndolo Leticia Calderón. Ay sí, la odio, la odio porque me lo quitó”

Victoria Ruffo y su hijo en Faisy Nights (Foto: Instagram / @faisirrito)

La telenovela de Televisa En nombre del amor estuvo protagonizada por Alisson Lozz, Sebastián Zurita y Arturo Peniche, cabe aclarar que el hecho de que Ruffo no hubiera sido la villana, no implicó que su participación hubiera sido totalmente rechazada.

Victoria Ruffo le dio vida a Macarena Espinoza de los Monteros, hermana de la villana Carlota, en la trama ambas se enamoran del mismo hombre.

El rol de esta actriz fue el de una mujer de buen corazón a la que Cristóbal (el galán) da por muerta y abandona el pueblo. No obstante, el personaje a quien dio vida Arturo Peniche intenta regresar a su lugar de origen para ser feliz con ella.

Por otra parte, la actriz de telenovelas explicó que no existe algún personaje que le falte por interpretar, pero que sí tiene intenciones de seguir trabajando en la comedia.

Faisy, Victoria Ruffo, José Eduardo y Michelle Rodríguez (Foto: Instagram / @faisirrito)

Ruffo compartió que este género es el que más le gusta interpretar pues le gusta generar alegría en las personas, resaltó que en teatro es la comedia la que ha trabajado más aunque en la pantalla chica su especialidad sea el drama.

“Comedia me gustaría seguir haciéndolo, me encanta, me gusta que la gente se ría. En teatro generalmente hago comedia para reírme yo y que la gente se ría, pero en televisión me gusta mucho llorar, la verdad”.

Ante este comentario la conductora Michelle Rodríguez le dijo que si tuviera la oportunidad de trabajar con ella siendo la villana, la haría sufrir para que pudiera demostrar su talento al llorar.

Victoria Ruffo admitió que no hace castings pues el trabajo le llega de manera natural (Foto: Instagram / @victoriaruffo)

José Eduardo también estuvo en la entrevista por lo que el primogénito de Ruffo no dudó en hacer una broma respecto a este último comentario porque mencionó: “Pero si ella cobra por litro (de lágrima llorada)”.

Por otra parte, esta actriz confesó que no recuerda su primer casting ya que los trabajos que ha hecho le han llegado de manera natural.

“No me acuerdo de mi primer casting. No recuerdo haber hecho casting para novela, es un triunfo, siempre me llegaban poquito a poquito las cosas, pero sí hice castings para comerciales y películas. Era muy chistoso porque yo soy muy tímida”, explicó para Faisy Nights.

Ellos son los conductores de Faisy Nights, ambos parte de La familia disfuncional en Me Caigo de Risa (Foto: Instagram/@faisirrito)

La temática de este programa es variada, pues este show de comedia contará con kareoke, bromas, invitados especiales y musicales, se transmite los martes y jueves a las a las 22:30 horas.

Los conductores de Faisy Nights formaban parte de ‘La Familia Disfuncional’ en Me Caigo de Risa, en la primer transmisión el conductor aseguró que las transmisiones de su nuevo programa no interrumpirían el posible desarrollo de la octava temporada de este programa de improvisación.

Ante el anuncio del final de sus emisiones los seguidores de este programa humorístico demostraron su tristeza y llenaron la caja de comentarios con mensajes como “MCDR debería ser programa fijo en la tv, son de los pocos que valen oro y que realmente entretienen”

