Danna Paola contó cómo sobrelleva la ansiedad que padece

Danna Paola habló sobre su salud mental en el matutino de Televisa (Foto: Instagram / @dannapaola)

Aprovechando sus vacaciones por México, Danna Paola se presentó en el programa de espectáculos Hoy, donde reveló, entre otras cosas, que recientemente comenzó a padecer de ansiedad, pero que sobrelleva su condición haciendo las cosas que más le gustan.

“Mi música literalmente, mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar, a partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”, aseguró la joven artista.

En días pasados, la cantante se tomó un descanso en sus grabaciones del programa español Top Star, donde participa como jueza en un concurso de canto.

La actriz ya había hablado sobre sus problemas de ansiedad, fue en febrero pasado en el canal de Yordi Rosado en Youtube donde la actriz confesó las causas que la han llevado a padecer de ansiedad.

La cantante compartió que sus años de escuela fueron difíciles (Foto: Danna Paola / Instagram)

“Estaba en un proceso de mi vida muy rebelde, me saltaba clases, hice que corrieran a una maestra de la escuela, porque la acusé… me bullearon mucho. Después yo hice bullying y tengo que decir, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas”, dijo Danna Paola al hablar de los pocos años que fue a la escuela, época en la que, tanto su vida académica como la profesional fueron desgastantes y dañinas para ella.

De la misma manera, describió lo que ha sentido al tener ataques de ansiedad: “Me empieza a latir super fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”.

Una de las etapas más difíciles en cuanto a su depresión y ansiedad fue cuando comenzó la primera temporada de “Élite”, la actriz contó que todo era muy raro, ya que le parecía que estaba haciendo las cosas en automático y se sentía desconectada de sí misma.

“Justo antes de irme a Madrid pasé un breakdown muy heavy donde yo no quería salir, no me levantaba de la cama, no comía, aparte me hacían mucho body shaming. En ese entonces tenía problemas hormonales, todo en mi sistema psicológico, como mental, hormonal, todo estaba como un rompecabezas: destruido”, confesó la actriz de 25 años.

Danna Paola en su video promocional de Mía (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Hoy en día, Danna Paola sigue lidiando con esta condición, por lo que ella misma asegura se ha vuelto más reservada con sus asuntos personales y lamenta que la gente se lo tome personal, acusándola de ser grosera o políticamente incorrecta.

Su estadía en México coincide con el lanzamiento de su nuevo tema: Mía, sobre el que la cantante compartió estas palabras: “Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé Mía; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo… Welcome to the new me’”

La canción fue escrita por Danna Paola en conjunto con Pablo Martín y producida por el mismo artista, al lado de The Swaggernautz y Pablo Valda. Es uno de los temas incluídos en su próximo disco, el cual saldrá a la luz el siguiente año.

