Tatuaje de Lupillo Rivera se volvió filtro; usuarios de redes pusieron sus rostros en el brazo del cantante

Lupillo Rivera continúa en boca de todos, pues, después de removerse el tatuaje de la cara de Belinda y cambiar el diseño por “rayones”, usuarios de redes sociales siguen sin darle tregua y, en esta ocasión, un nuevo filtro de Instagram del polémico brazo tatuado del cantante de regional mexicano llegó para quedarse.

Usuarios de dicha plataforma digital comenzaron a compartir un filtro en donde se observa a Lupillo presumiendo su nuevo tatuaje, pero en vez de mostrar el diseño original, los internautas tienen la opción de poner su rostro en el brazo del cantante.

Al ingresar a la sección de las historias de instagram y entrar al apartado donde se encuentra el catálogo de filtros, solo debe escribirse “Lupillo Tatoo” para que se muestre la creación del usuario saavedragon que permite a los curiosos seguir retomando el tema del intérprete.

Cabe recordar que la polémica por el tatuaje que Lupillo Rivera eliminó de Belinda continúa más que viva. El característico diseño que eligió el cantante de regional mexicano generó burlas y memes porque se trata de un manchón negro sobre el rostro de su ex novia española, pero lejos de las reacciones, el responsable de este nuevo grabado contó cuánto cobró por su trabajo.

Usuarios usan filtro de lupillo (Foto: Captura de pantalla Instagram)

El tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, contó a Ventanenado cómo fue su experiencia al eliminar el rostro de la intérprete de Amor a primera vista y cómo fue que Lupillo le pagó sus honorarios.

El artista de la tinta aceptó que no recibió dinero por este trabajo, ya que se conforma con el renombre que puede traerle a su trabajo.

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó en entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró.

“El Toro del corrido” compartió hace unos días el “video que todo mundo estaba esperando” y en el que dejó claros sus motivos para quitar el tatuaje con la cara de la artista española y aceptó que su juramento de no retirarlo había sido un error que ahora buscaba enmendar.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo... Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, comentó en el clip de algunos minutos en los que dejó ver el tortuoso proceso para quitar el tan llamativo tatuaje.

“Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

El tatuador ha explicado en más de una ocasión que este “manchón de tinta” sobre el rostro de Belinda fue un proceso complejo y que les demoró varias horas.

En entrevista con Venga la Alegría, el experto narró que trabajó durante más de tres horas en la piel de Lupillo, debido a la extensión del tatuaje del rostro de Belinda y que utilizó figuras en tinta negra para cubrirlo. Sin embargo, en aquella ocasión no reveló cuál fue la figura que tatuó al cantante.

“No era un tatuaje pequeño, sí estuvo algo mediano, hicimos algunos descansos, pero me tomó como unas tres horas taparlo”, recordó el artista de la tinta que anteriormente compartió una fotografía junto a Lupillo en su estudio de tatuajes.

Lupillo quiso poner freno a las críticas a su nuevo diseño y desde sus redes sociales recalcó cómo lo eligió: “Así lo diseñó mi morro de 12 años”.

