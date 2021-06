La venganza de Rocío Banquells: la virtual diputada opinó sobre la humillante derrota de Alfredo Adame

FOTO: Instagram/@rociobanquells

La virtual ganadora a una Diputación Federal, Rocío Banquells, habló sobre la derrota del excontendiente de Redes Sociales Progresistas, Alfredo Adame, en el distrito 14 correspondiente a Tlalpan, de la Ciudad de México. Ello después de que su excuñado sufrió una de las derrotas más apabullantes de estas elecciones.

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, la también cantante recordó que mientras su hermana, Mary Paz Banquells, estuvo casada con Alfredo, fue víctima de múltiples violencias. Asimismo, aseguró que su carrera como cantante está libre de escándalos.

“Cada quien maneja su vida y su boca como quiere. (...) La vida misma se ha encargado, yo nada más me he estado sentado en la barrera viendo la faena, junto a mis hermanas, junto a las mujeres de mi casa que hemos sido muy violentadas psicológicamente y verbalmente”.

“Yo no”, acotó, “pero mi hermana sí, porque yo nunca dependí de esa persona. Pero creo que hay un Dios muy grande y ese Dios me da esta alegría. Yo no pienso si destruí a nadie, ni si le di una cachetada a nadie, yo hoy es por México”, concluyó la contendiente por la coalición Va por México.

En otro tenor, a pesar de que todavía no se ha confirmado su triunfo, Rocío reveló que durante su desempeño del cargo, seguiría avanzando con su trayectoria artística e intentaría balancear su carrera con los deberes y tareas que desarrollaría como funcionaria pública.

“Yo vivo de mi carrera de cantante, de artista. Si las demás grandes estrellas que han estado en la cámara lo han podido hacer, pues yo creo que yo también lo voy a poder hacer. Porque, además llevo una carrera muy limpia. A mí me han metido a los escándalos, yo no he hecho los escándalos; pero aquí estoy, sin insultar, sin meterme con nadie. Esa es la educación que tengo y es lo que he hecho toda la vida”.

Durante los últimos días después de la contienda electoral, algunas figuras del espectáculo y de la vida de Alfredo Adame han opinado sobre su derrota. El día de ayer, el “Cazafantasmas” Carlos Trejo, compartió un video en el que aparece mofándose del actor de múltiples telenovelas e, incluso, le envía una “felicitación” por el logro.

“Quiero felicitarte a ti, Alfredito Adame, te llevaste creo que 10 mil 400, 18 mil mentadas de madre contra un voto. Pobrecito, vetado, sin trabajo. Y para que alguien haga negocios contigo, la verdad va a estar muy cañón”, expresó desde su cuenta de Instagram.

“La verdad, ¿hasta dónde eres tan imbécil? Mira nada más, te llevaste en las patas al mismo partido político. Hasta el registro perdió. Y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo. ¡Bravo idiota!, ¡Bravo imbécil! 800 votos”, expresó entre carcajadas el personaje de la televisión.

Por otra parte, la exesposa del actor, Diana Golden, opinó sobre la derrota del político: “Hasta el partido perdió. Es que, ¿en qué te basas pensando que si le vas mentando la madre a la gente e insultándolos, vas a ganar?, ¿quién quiere algo así?, ¿quién va a confiar que alguien así maneje su dinero?” dijo en entrevista con el programa de espectáculos Chisme no like.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP) Adame consiguió 1,119 votos, alcanzando únicamente 0.76% de los votos totales. En contraste, María del Rocío Banquells Núñez, virtual ganadora del distrito, obtuvo más de 56,994 votos a su favor, lo que representa el 28.70% del total de sufragios.

