Diana Golden se burló de la derrota electoral de su ex Alfredo Adame: “Pobre diablo”

Diana Golden interpuso en el pasado una demanda contra Alfredo Adame por sus recurrentes comentarios difamatorios en su contra (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

Tras las elecciones del pasado 6 de junio en todo el territorio nacional, se han dado a conocer los resultados preliminares por parte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en todo México. Respecto a la gran cantidad de famosos que se postularon con la esperanza de obtener un puesto de elección popular, poco a poco se ha dado a conocer que la gran mayoría de ellos no alcanzó un número de votos considerable para su objetivo.

Entre las celebridades cuyo apoyo por parte del electorado resultó deficiente para lograr sus aspiraciones políticas se encuentra Alfredo Adame, quien contendió por la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México de la mano del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Sin embargo, los ciudadanos no sólo no lo favorecieron con su voto y no obtuvo el codiciado cargo por el que hizo campaña “mentando madres”, sino que quedó en el último lugar de las votaciones en su categoría según los resultados preliminares.

Alfredo Adame en campaña dio mucho de qué hablar cuando se hizo de palabras con los automovilistas de la alcaldía Tlalpan (Video: Milenio)

Esta situación desató la burla de los no pocos detractores del actor y presentador de televisión, quienes aprovecharon sus espacios en diversos medios para hacer mofa del polémico personaje. Tal es el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante y del “cazafantasmas” Carlos Trejo, acérrimos rivales de Adame, quien al momento no se ha pronunciado respecto a su evidente derrota.

Pero fue la burla de su ex esposa Diana Golden, con quien ha tenido múltiples rencillas en los medios de comunicación, la que causó revuelo la tarde de este lunes entre el público.

Así opinó la actriz colombiana del fracaso electoral de su ex pareja: “Más rápido cae un hablador que un cojo. Yo no sé qué esperaba si basó su campaña en mentarle la madre a todos, en hablar mal de todas las mujeres; se desquició totalmente; no soy psiquiatra pero el ‘man’ esta piradito”, expresó la intérprete para las cámaras del programa Chisme No Like!

Diana Golden ya se ha solidarizado con Marypaz Banquells, ex esposa de Adame y madre de sus hijos, por los maltratos recibidos del actor (Foto: Cuartoscuro)

Además, la actriz aprovechó el momento para ironizar sobre Adame y la considerable cantidad que le adeuda por una demanda que interpuso en el pasado por daños y perjuicios: ”Él que es rico, millonario, guapo y exitoso no me paga; se esconde. ¡Es un pobre diablo!”, señaló.

Golden aseguró que no le interesa hablar de temas políticos, sin embargo hizo la observación de que “le da risa” el hecho de que la ex cuñada de Adame, la también actriz Rocío Banquells, quien compitió contra él en la misma alcaldía de la mano de la coalición PRI-PAN-PRD, haya derrotado contundentemente al actor: “Ya no es política, ya es personal. Me da risa y más risa me da si la que gana es Rocío”.

Y es que en la mañana de este lunes, Gustavo Adolfo Infante también lanzó punzantes comentarios en alusión a la derrota de Adame. Así lo dijo el reportero de Imagen Televisión: “Qué bueno que la gente salió a votar, me parece maravilloso y fíjate que tengo.... En estos momentos estoy en condiciones de decirles, de última hora, que Alfredo Adame lleva 2 mil 523 mentadas de madre y ni un solo voto. Seguiremos informando”.

Gustavo Adolfo no perdió la oportunidad para mofarse de la derrota de Adame (Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante)

Asimismo, el periodista de espectáculos recordó que Adame aseguró que iba en primer lugar en las encuestas y que en las elecciones pasadas le habían robado la victoria, ya que él había resultado ganador. Sin embargo, el candidato a la diputación federal solo tuvo un voto en su casilla y el partido con el que participó en la jornada electoral se enfila para perder su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no logró obtener o rebasar el 3% de la votación.

Por su parte, Carlos Trejo El cazafantasmas se grabó en video “felicitando” a su enemigo: “Quiero felicitarte a ti Alfredo, te llevaste 10 mil, 400 mil mentadas de madre contra un voto. ¡Pobrecito! Vetado y sin trabajo”, dijo entre risas. Incluso, le echó en cara que por su culpa el partido al que representaba perderá su registro: “Te llevaste en las patas al mismo partido. Hasta el registro perdió; y obviamente todos los candidatos han de estar muy felices contigo. ¡Bravo idiota!”.

