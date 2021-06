Una joven colombiana con cáncer exige a Zague que reconozca a su hija: “Basta de estar en la sombra”

La colombiana Luz Piedad Martínez decidió comenzar un proceso legal para que Zague reconozca la paternidad de Mía. (Foto: @lrzague/ Instagram)

La colombiana Luz Piedad Martínez habló por primera vez sobre el proceso legal que emprendió en contra de Luis Roberto Alves, mejor conocido como “Zague”, para que reconozca la paternidad de la niña que tuvieron cuando el ex futbolista aún se encontraba casado con Paola Rojas.

En 2019 salió a la luz que el jugador había mantenido una relación extramarital con Luz Piedad, y ese mismo año fue cuando la mujer de 38 años decidió interponer una demanda contra el ex jugador de futbol.

“Se hizo la demanda, él viajó para acá para Colombia, conoció a la niña en enero. Él vino a decirme que me daba un dinero, pero que a cambio le tenía que firmar una serie de documentos donde decían que yo a nadie le iba a decir que tenía una hija con él, o sea, deberíamos desaparecernos”, narró para el medio Suelta la Sopa.

Además, aseguró que Alves se negó a realizarse pruebas para comprobar que la niña fuera suya. “Me hizo propuestas de hacer la prueba de ADN en México, pero presentar a otra niña para que saliera negativa. Era un delito hacer un contrato de esos, estamos hablando de una menor”, confesó la colombiana.

La modelo compartió, además, la razón por la que decidió romper el silencio sobre su situación. “Es una parte dura, estoy pasando por una parte delicada de salud. Hace unos meses me diagnosticaron cáncer, y pues (tengo) temor de morirme. Yo veía a mi hija y decía ‘Ay, Dios mío, yo no me puedo morir’ y dije ‘No más’”, contó entre lágrimas.

Amedrentada por el comentarista, quien desde el momento en que supo que Martínez se encontraba embarazada la ignoró, Luz Piedad tomó la decisión de hablar para poder asegurar un futuro para su hija.

“Basta de que Luz tenga que estar siempre en la sombra”, sentenció la mujer, quien además compartió que Zague pidió decirle a su supuesta hija que estaba muerto.

Zague y Paola Rojas se divorciaron a raíz de la filtración de un video íntimo del ex futbolista. (Foto: Archivo)

“Yo espero que de pronto su familia hable con él y lo haga entrar en razón”, también adelantó que su intención no es causarle algún daño, sino que únicamente busca que se haga responsable de Mía.

La colombiana contó además cómo fue que conoció a Luis Roberto, y cómo fue que, a escondidas de Paola Rojas, con quien estaba casado el exintegrante del Club América, mantuvieron una relación amorosa.

“Tenemos un amigo, que es un amigo en común, que fue quien me lo presentó. Fue allá en Playa del Carmen donde yo lo conocí. Era agradable, interesante”, recordó en la entrevista.

La colombiana contó que conoció a Zague en Playa del Carmen en 2016 y que, a partir de ahí, se encontraron por lo menos tres veces. (Foto: Archivo)

Después de conocerse, ambos se encontraron una vez en Las Vegas y, pasado un año, en 2017, se volvieron a reunir en Los Ángeles. “Esa vez que nos vimos no hubo protección. Yo le escribí que estaba embarazada. La reacción de él fue que yo lo había planeado. Esa vez fue la última vez que yo hablé con él, jamás hubo respuesta hasta el día de hoy”, contó Luz Piedad.

Además, la colombiana aceptó que cuando pasó eso, ella sabía que Zague estaba casado, aunque él no hablaba muy bien de esa relación. “Habían como comentarios que él decía como de que su matrimonio pues no era como muy real, que no estaban bien”, confesó.

A pesar de que la noticia se supo públicamente a través de una nota de la revista TvNotas, cuya fuente era una amiga cercana de Luz Piedad, es apenas en estos días cuando se pondrá en marcha el proceso legal.

En 2018, Luis Roberto Alves y la presentadora Paola Rojas se divorciaron después de casi diez años de matrimonio y dos hijos debido a la filtración de un video íntimo de Zaguinho que no iba dirigido a la periodista, lo que dio pie a una posible infidelidad.

