Andrea Escalona dejó entrever que formaría una pareja con Pablo Montero

Andrea Escalona y Pablo Montero han reforzado su amistad con la convivencia en el matutino (Foto: Instagram@andy_escalona)

El mini reality show de baile que se presenta dentro del programa Hoy ha llamado la atención del público, que ha quedado complacido con este nuevo formato en el matutino, por lo que ya se anunció que ésta ha sido sólo la primera temporada en la emisión de Televisa conducida por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Raúl Araiza y Lambda García.

Las estrellas bailan en Hoy ha propiciado que los conductores base del programa tengan una convivencia con otras personalidades invitadas al concurso de baile, tal es el caso de Andrea Escalona, quien ha hecho pareja en la pista con el cantante Pablo Montero, con quien ha ejecutado diversas rutinas coreográficas, como la de este martes 15 de junio, cuando ambos bailaron a ritmo de mambo.

Dicho baile no fue del agrado de “la juez de hierro” de la emisión, Lolita Cortés, quien aseguró que les hace falta proyectar más química puesto que al aire se les ve descoordinados. Esta opinión contrasta con lo expresado esta tarde por la conductora, quien aseguró que tiene una excelente relación con el cantante de música vernácula al punto de considerarlo uno de sus mejores amigos con quien realiza actividades fuera del foro de Hoy.

Pablo Montero y Andrea Escalona han bailado distintos ritmos, como una sensual bachata. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Y es que la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez fue entrevistada a las afueras de Televisa por el periodista Edén Dorantes sobre su sentir en el programa de revista y su relación con el cantante de temas como Hay otra en tu lugar y Cuando ya no me quieras.

Andrea destapó que se ha generado una muy buena comunicación y cercanía con el intérprete, a quien considera su “súper amigo”, aunque dejó abierta una posibilidad de que la amistad tan cercana se convierta eventualmente en amor y ambos inicien una relación.

“Es mi súper cuate, comemos juntos (…) La verdad nos llevamos muy bien, yo tengo amigos entrañables acá, todos somos como familia…el negro, Lambda, Paul…ahora con Pablo, se ha convertido en parte de mi familia, nos vamos a comer, estamos un montón de tiempo juntos, en los ensayos…”, contó la también actriz, cuyo sueño es protagonizar una telenovela en Televisa.

El baile que desató las fuertes críticas de Lola Cortés a Pablo Montero y Andrea Escalona (Video: Programa Hoy / Las Estrellas)

Al ser cuestionada sobre si le gustaría iniciar una relación sentimental con el famoso cantante, Andrea dejó abierta la posibilidad, aunque confesó que por el momento “su corazón está cerrado”:

“La verdad es que ahorita somos cuates, yo creo que cualquier relación tiene que venir de una gran amistad, somos súper amigos, él trae sus rollos, yo también traigo los míos. Tanto a nivel personal, hace poquito acabo de terminar una relación y también creo que terminó mi relación porque no estoy en ese momento, momentos de la vida como que no te sientes ahí ni anímica, ni mental, ni física, ni sentimental”, añadió.

Aunado a ello, Andrea admitió que la muerte de su madre ocurrida en diciembre de 2020 aún la continúa afectado en su vida diaria, por lo que no ha superado el duelo.

Pablo Montero podría ser multado por haber modificado una estrofa del Himno Nacional el pasado 27 de mayo (Foto: Captura de pantalla)

“Ahorita más bien este amigo que ha resultado ser y este acompañamiento de amistad, de irnos a comer (…) son siete meses de lo de Magdita y más allá de eso, ahorita estoy enfocada en mi chamba, en lo del baile, es una gran distracción, es hasta terapéutico, sacar con el baile energía, los movimientos, lo que me ha gustado de este proyecto ha sido bailar y además me tocó con una persona que quiero mucho y que le he cogido muchísimo cariño que es Pablo, ha sido todo perfecto”, añadió.

Escalona dijo estar enfocada en sus proyectos laborales, pero no se cerró a la posibilidad de encontrar el amor con Montero: “Tampoco creo que se diga, creo que las cosas se dan, creo que cuando se dan es perfecto, pero mi energía está ahorita en el baile, súper enfocada, sacar la chamba y pasar este proceso, este duelo. Ahorita no sé ni qué tan buena pareja sería”, finalizó.

