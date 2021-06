Lola Cortés se lanzó contra Pablo Montero y Andrea Escalona en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Andrea Escalona y Pablo Montero bailaron un mambo que les valió fuertes críticas de Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

En el segundo día de semifinales en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la competencia se ha mostrado mucho más aguerrida, además de que destaca la ausencia de la conductora Galilea Montijo. A pesar del gran nivel que presentan las parejas concursantes, no se libran de sufrir grandes críticas por parte de los jueces.

Pablo Montero y Andrea Escalona bailaron este martes un mambo, y aunque desde el principio han destacado como una de las parejas más fuertes y carismáticas del show, recibieron muy fuertes críticas que incluso pusieron en duda su trabajo en equipo.

Al principio, la ronda de críticas comenzó con normalidad. “Los disfruté mucho”, les expresó Andrea Legarreta, quien se caracteriza por sus comentarios suaves y su tacto para hablar.

Infobae

“Este mambo tuvo mucho de todo”, señaló Latin Lover antes de hablar sobre los diversos errores que tuvieron a lo largo de la presentación. Esto fue un preludio para las fuertes críticas que devinieron de Lola Cortés.

Además de señalar la serie de errores que la bailarina enumeró, además del fuerte regañó que les expresó. “No fue un baile para semifinal, las parejas están pisando firme”, les espetó.

La jueza dejó en claro que pareciera que la pareja dejó su confianza y complicidad y que se notó que ya no hay buena comunicación entre ellos.

“Con esa energía que traen no van a llegar a la final”, continuó Lola. Además, no dudó en aclarar que esta vez la pareja bajó mucho su nivel. “Se ve horrible, no sé qué pasó hoy”, finalizó.

Andrea Escalona y Pablo Montero lograron 23 puntos. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Este martes se presentaron también Macky González y Memo Corral, quienes fueron protagonistas de una polémica que se dio a raíz de un malentendido con la protección. La ex participante de Guerreros 2020 confesó que siente que hay favoritismo para algunas parejas.

Los coreógrafos de la pareja confundieron sus días de ensayo y de participación, por lo que solamente tuvieron unas horas para aprenderse tres coreografías, una de las cuales fue el merengue que presentaron el día de hoy. La pareja compartió que incluso hubo un día que los dejaron plantados.

A pesar de ello, los deportistas se presentaron en la pista, y lo que resultó de su esfuerzo fue del agrado de los jueces. “Trabajen más sobre presión, porque es lo que más me ha gustado de ustedes”, les expresó Andrea Legarreta.

Macky González y Memo Corral sólo tuvieron unas horas para ensayar. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Latin Lover, quien también puntualizó que tuvieron algunos errores, pero no dejó de decirles que les tenía mucho respeto por haberse presentado a pesar del gran incoveniente que tuvieron.

Lola Cortés, para sorpresa de todos, arremetió contra la producción por la falta de comunicación que afectó a los dos atletas que de por sí suelen recibir fuertes críticas de “La juez de hierro”. “Ustedes saben que no son mi pareja favorita y saben que les he pegado con todo”, les comentó la jueza.

A pesar de ello, la ex jueza de La Academia les expresó que, en esta ocasión, le había gustado mucho la presentación. “Con la adrenalina les salió algo de verdad muy interesante”, compartió.

El día de hoy se presentaron los trofeos para los ganadores del reality. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

De la misma manera, durante el matutino se anunció que este jueves se llevará a cabo la dinámica “Boomerang”, en la cual se intercambiarán las parejas únicamente ese día para ganar dos puntos extra, por lo que cada participante presentará una coreografía con un compañero distinto.

Las nuevas parejas quedarán así: Michelle Vieth y Pablo Montero; Mariana Echeverría y Silverio Rocchi; Macky González y Raúl Coronado; Andrea Escalona y Moisés Muñoz; Marisol González y Lambda García, y Ximena Córdoba y Memo Corral.

A una semana de la gran final, los conductores han revelado el premio a los ganadores: dos copas con sus respectivos nombres grabados. Además, adelantaron que esta es la primer temporada del show.

SEGUIR LEYENDO: