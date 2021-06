Pablo Montero sostiene demanda en contra de su ex esposa Carolina Van Wielink

ceremonia Himno Nacional Pablo Montero (Foto: Captura de pantalla Fox Sports)

Pablo Montero mantiene la demanda en contra de su ex esposa Carolina Van Wielink por la patria potestad de sus dos hijas y la disminución de la pensión que actualmente el cantante coahuilense les otorga como parte de su obligación legal, además ya hay fecha para la audiencia.

Después de que Pablo Montero se convirtiera en motivo de crítica por su error al interpretar la letra del Himno Nacional Mexicano, hoy en día se encuentra reviviendo la demanda que hace meses interpuso en contra de su ex pareja porque aseguró que sus dos hijas Carolina y Daniela son víctimas de maltrato por parte de su madre.

A dos meses de que Pablo Montero pusiera la querella en contra de su ex esposa, trascendió que la batalla legal sigue en pie y ya tiene fecha para la audiencia en donde se pretende dar solución al problema interfamiliar que esta viviendo el cantante de regional mexicano con sus dos hijas.

Pablo Montero demanda a su ex esposa

De acuerdo con los documento a los que tuvo acceso el programa de espectáculos Ventaneando, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya estipuló una fecha para que se lleve a cabo la presentación de pruebas y, de ser necesario, se llamará a declarar a las dos pequeñas que procrearon Montero y Van Wielink.

La audiencia está planeada para el próximo 28 de octubre del presente año, en donde el interprete de 46 años va a luchar por obtener la custodia de sus hijas, recuperar el departamento en donde viven que se encuentra en Quintana Roo y disminuir la pensión alimenticia que actualmente les da.

Fue a finales del mes de marzo del 2021 cuando el actual bailarín del concurso “Las estrellas Bailan en Hoy” dio a conocer que había demandado a Carolina Van Wielink porque supuestamente comete actos de maltrato y violencia en contra de sus dos hijas menores.

(Foto: @pablomoficial/Instagram)

De no asistir, tanto el cantante de Hay otra en tu lugar y su ex esposa podrían ser acreedores a un arresto de 36 horas, además de ser acusados por “Desacato”. A pesar de que Pablo Montero no ha querido tocar el tema con los medios de comunicación y de que ha tratado de disminuir la atención sobre él, según Ventaneando, el coahuilense podría estar pensando en retirar la demanda y hacer las pases con la mamá de sus hijas.

La pareja contrajo nupcias a mediados del año 2011 tras siete meses de noviazgo. Carolina es 19 años más joven que el cantante pero la edad no le importó a ninguno de los dos, pues su ceremonia se llevó a cabo el 27 de agosto de dicho año dentro de la Rivera Maya.

Fruto de su compromiso nació su primogénita Carolina, quien actualmente tan sólo tiene 9 años. En el 2014, la pareja recibió a su segunda hija a quien llamaron Daniela. Actualmente, menor tiene 7 años de edad, por lo que impacta que ambas se vean sometidas a declarar por la demanda que puso su papá.

Latin Lover le hizo una broma a Pablo Montero sobre su error en la interpretación del Himno Nacional. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Después de siete años de matrimonio, Pablo Montero y Carolina Van Wielink decidieron divorciarse y, de acuerdo con el comunicado que emitieron en redes sociales, la separación ocurrió en el mejor de los términos por el bienestar de sus dos hijas y el propio. Sin embargo, hoy en día el interprete de Que me digan viejo mantiene su denuncia.

Por otro lado, Pablo Montero se encuentra dentro de los finalistas del reality show “Las Estrellas bailan en Hoy” en donde participa junto a Andrea Escalona. Hace algunas semanas se comenzó a rumorear que la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez y el cantante pueden estar en una relación pero no ha sido confirmado.

