Adiós al veto en Televisa: Danna Paola se presentará en “Hoy”

Danna Paola estará en el programa Hoy el próximo jueves 17 de junio (Foto: Instagram / @dannapaola)

Durante la transmisión del matutino Hoy de Televisa de este 16 de junio, los conductores anunciaron que la cantante y actriz Danna Paola estaría como invitada especial el próximo jueves 17 de junio. El aviso sobre la presencia de la estrella juvenil también fue colocado en sus redes sociales.

“Este jueves no te puedes perder completamente en vivo a @dannapaola ¡Te esperamos en punto de las 9 am por #LasEstrellas! 💖🌟Envíale tus mensajes usando #DannaPaolaEnHoy” escribió en Instagram la cuenta oficial del programa.

Entre los comentarios las personas no dudaron en demostrar su emoción por ver a Danna Paola a lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta; no obstante, algunos usuarios señalaron también el fin del supuesto veto que Televisa había impuesto a esta cantante.

Así anunciaron la visita de Danna Paola en Hoy (Foto: captura de pantalla Instagram/@programahoy)

“Está tan mal Televisa, que decidió quitarle el veto a Danna Paola a ver si por fin su rating mejora. Solo lo veré por mí Dannita”, “Vaya ya le levantaron el castigo” y “Ya le levantaron el veto porque sola pudo y puede” fueron algunos de los mensajes que llenaron la caja de comentarios.

La historia de este supuesto veto se remonta a los Premios Juventud de 2020, los cuales se entregaron el 13 de agosto desde el teatro Hard Rock Live en Miami, Estados Unidos. El evento fue organizado y televisado por Univisión en el marco de la pandemia por COVID-19; días después, Televisa retransmitió el evento.

Sin embargo, la televisora de San Ángel habría recortado la participación de Danna Paola, por lo que muchas personas acusaron a Televisa de censura, en ese momento la cantante interpretó No bailes sola a lado de Sebastián Yatra y también realizó un homenaje a Selena Quintanilla cantando Como la flor.

Danna Paola habría rechazado participar en telenovelas de Televisa (Foto: captura de pantalla de Instagram/@dannapaola)

Además de este recorte en su participación, la periodista Flor Rubio de Fórmula Espectacular aseguró que la actriz de telenovelas infantiles como Amy, la niña de la mochila azul (2004) y ¡Vivan los niños! (2002) rechazó participar en varias producciones de Televisa:

“Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda o porque los proyectos no son lo que ella quiere”, aseguró en ese momento la periodista de espectáculos. Ella especificó que se trataba de La Malquerida, una telenovela de José Alberto Castro.

Posteriormente la cantante se unió como juez de La Academia en TV Azteca, acción que hizo especular sobre el veto a varias personas del espectáculo y al público.

Por su parte, este 16 de junio, el sitio web de Las Estrellas recordó a través de un video a Danna Paola, quien acudió a los 7 años al foro de Hoy para demostrar su talento al cantar y bailar.

Danna Paola visitaba Hoy frecuentemente en su infancia (Video: Las Estrellas)

En el video Danna Paola aseguró que la vida de artista en su infancia es la única opción que conocía, que no se arrepiente de haber conocido ese mundo y que si bien, se había perdido de cumpleaños o eventos familiares, no se arrepentía de iniciar su carrera artística siendo una niña.

“Me encanta, que bonitos recuerdos”, expresó la actriz de Élite al observarse a sí misma de visitante en Hoy, el video publicado en Las Estrellas pertenece a 2020, pues el formato del programa ya ha sido modificado al actual.

En el video Danna Paola expresó que recordaba sus visitas en Hoy como una experiencia colorida, llena de dulces y juegos, pues a sus 7 años los conductores de aquella época la recibían de manera amigable. “Un espacio sumamente alegre para mí”, expresó.

En 2002 algunos de los presentadores de dicho matutino eran Alfredo Adame, Gloria Calzada, Laura Flores, Diego Schoening y Fabián Lavalle.

