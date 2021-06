Michelle Salas celebró su cumpleaños con un nuevo amor en Acapulco

@paparazzamx / Instagram

La hija de Luis Miguel, la famosa influencer y actriz, Michelle Salas, presumió cómo festejó su cumpleaños número 32, que recién celebró en Acapulco este fin de semana. De acuerdo con las imágenes que ha circulado en redes sociales, la joven estaría estrenando un nuevo romance.

En un un vídeo en Instagram, se constató cómo Salas le plantó un beso a uno de sus invitados en su festejo, que se llevó a cabo en un lugar privado del destino turístico. Al final del clip donde se le ve apagando las velas de su enorme pastel de cumpleaños, se aprecia el momento en que la joven comparte afectos con su nuevo interés romántico.

En ese mismo contexto, las celebraciones estuvieron plagadas de fiestas en centros nocturnos, y playas del puerto de Acapulco. Hasta el momento, Michelle no ha hablado al respecto de su nueva conquista, la también actriz destaca por tener un vida romántica poco polémica.

Las muestras de cariño públicas hacia el que podría ser su nuevo novio, llegan después de que Salas fuera relacionada sentimentalmente con el empresario Alan Faena en 2019.

Por otra parte, en sendos mensajes con su abuela, Sylvia Pasquel, Salas recibió una afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños. Como ha sido costumbre de la primera actriz desde hace algún tiempo en redes sociales, reiteró todo su apoyo a su nieta y aseguró que siempre contará con ella.

En un video, Pasquel aprovechó para mandar el cálido mensaje, aunque internautas criticaron que la hija de Silvia Pinal expresara que “en su lado de la familia estén bien”, ello en referencia a la polémica por el caso de Frida Sofía.

“Mi pequeña Michelle, ¿Cómo se va la vida de rápido, verdad? Pero mira, aquí en este lado estamos bien y estamos felices y contentas, estamos realizadas. Jóvenes y bellas. Bueno, yo más que tú obviamente”, expresó Pasquel.

“Este día que es tu cumpleaños, quiero desearte, como todos los días, porque para mí todos los días son tu cumpleaños, que seas inmensamente feliz y que todo lo que te propongas se haga realidad”, ironizó la hija de Silvia Pinal quien en repetidas ocasiones aprovecha sus redes sociales para dar este tipo de mensajes.

Según expresó Pasquel, a ella no se le olvida que Salas ha sido una mujer que sin tapujos muestra su cariño, tal y como se le retrata en sus versiones adaptadas a la pantalla chica.

Sin embargo, a raíz de la mega producción de Netflix, Luis Miguel la serie, es que inició una serie de quejas de Salas contra el Sol de México por lo poco preciso que es el show del streaming.

“Por lo pronto te mando todo mi cariño, todos mis besos y todos mis abrazos, como siempre te digo que en cada cumpleaños, como cuando me tocabas la cara y me decías: ‘ay abuelita te quieto tanto, tanto’. Eso nunca se me va a olvidar, te amo tanto como tu a mí”, dijo la primera actriz en su cuenta de Instagram.

“Mi niña Michelle, permanece siempre fiel a ti misma y no dejes que nada te distraiga de tus metas, porque mientras más grandes sean las piedras en tu camino, más grande construirás tu castillo”, escribió Pasquel en redes sociales a inicios de este mes.

