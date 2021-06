La Academia: qué hace Toñita en Televisa

Toñita ha intentado tener un espacio seguro en Televisa en el último año (Foto: Cuartoscuro)

Antonia Salazar Zamora, mucho mejor conocida como Toñita, fue una de las integrantes de la primera generación de uno de los programas más importantes que tuvo Tv Azteca: La Academia. Sin embargo, a pesar del impacto mediático, la cantante oriunda de Veracruz ha tenido que ingeniárselas para continuar su carrera aunque sea de forma independiente.

En días anteriores estrenó su nuevo sencillo, Te vas al diablo. Durante la presentación de este tema tuvo una entrevista con varios medios de comunicación que fue recuperada por el canal de YouTube de Edén Dorantes; ahí habló sobre sus planes a futuro.

Cabe destacar que Toñita se unió a las filas de Televisa desde 2020, pero no en la sede en San Ángel, Ciudad de México, sino en Guadalajara a través de un proyecto pequeño. El programa web se llamaba La Sorda, dedicado a noticias de espectáculos o temas virales donde la cantante debutó como conductora.

Toñita declaró que ya no volvería a participar en un programa de Tv Azteca (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Ahora declaró que la idea es hacerle un giro de tuerca a esta producción: “Digamos que vamos a rebobinarnos para poder hacer otra emisión, pero ya más elaborado, más bonito”. La última actualización de La Sorda fue hace más de un mes para informar sobre el colapso de la línea 12 del metro en la capital mexicana.

Por otra parte, se le cuestionó a la cantante si estaría dispuesta a participar en otra edición de Desafío de estrellas si la invitaran. No hay que olvidar que en este programa de Tv Azteca de hace años solían invitar a antiguos alumnos de La Academia, y que Toñita fue parte de dos temporadas antes de su abrupta salida de esta televisora.

Sin embargo, ella se negó tajantemente y respondió que, si aceptó actuar en esos programas, fue por un cariño que le tenía a la productora, mismo que ya no existe. Ahora bien, pareció dispuesta a continuar con su carrera musical y manifestó que le encantaría hacer una colaboración con la Banda El Recodo.

La veracruzana también expresó que le encantaría hacer una colaboración con la Banda El Recodo (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

“De hecho, les mandé una canción de mi autoría (...). Ojalá la escuchen, para mí sería como un golpe de suerte que aceptaran. (...) Señores del Recodo, si me escuchan, con todo gusto aquí está la Negra disponible”, expresó.

También se aprovechó la oportunidad para hablar de su enemistad con algunas estrellas de la televisora del Ajusco. Cabe destacar que en meses anteriores, la “Negra de Oro” lanzó polémicas declaraciones donde aseguró que Cynthia Rodríguez, conductora de Venga la Alegría, truncó su carrera dentro de esta empresa.

Esta ocasión la veracruzana ya no insistió sobre el tema y quiso limitarse a desearle lo mejor a su ex compañera de Desafío de estrellas. Eso sí, ahora mencionó que Cynthia no frenó su carrera porque “he seguido trabajando y he seguido luchando. (...) Si se dan cuenta seguimos de pie, pero por trabajo propio”.

Hace meses Toñita protagonizó una polémica donde culpó a Cynthia Rodríguez por truncar su carrera en Tv Azteca (Foto: @tonitamusic1/ IG - @cynoficial / IG.)

Y así como dijo que no tiene ningún problema con Rodríguez, quiso reiterar que mucho menos lo tiene con Carlos Rivera, cantante y actual pareja de la presentadora del matutino de Tv Azteca. Tal parece ser que en meses anteriores corrió el rumor de que Toñita dijo que el intérprete de Otras vidas era gay.

La Negra de Oro sostuvo que es gran defensora de la comunidad LGBTTTIQ+ y que tiene muchos amigos que pertenecen a la misma. De lo anterior, sería erróneo que pusiera en tela de juicio la orientación sexual de Rivera, pues sería opuesto a lo que “yo profeso en las marchas”.

Respecto a las amistades que todavía mantiene de La Academia, mencionó que aún lleva una buena relación con la mayoría de ellos. De hecho, mencionó que Raúl Sandoval, su “compadre”, le ha llegado a hacer la invitación para hacer un dueto juntos en el futuro.

SEGUIR LEYENDO: