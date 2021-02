Toñita volvió a la carga en contra de Cynthia Rodríguez: “Si estuviera limpia de pecado no estaría en donde está”

Foto: @tonitamusic1 / IG - @cynoficial / IG.

El conflicto entre Toñita y Cynthia Rodríguez está lejos de terminar. La ex academica volvió a acusar a su ex compañera de valerse de “abuso de poder” para frenar su carrera, pero aceptó que la ahora conductora de Venga la Alegría sí sustentó su trayectoria en la disciplina, independientemente de las relaciones que forjó dentro de TV Azteca.

Antonia Salazar Zamora, nombre completo de la cantante, destacó que ella puede relatar su historia delante de su ex compañera porque es verdad y le dedicó un contundente mensaje.

“Lo que pasó es que abusaste del poder y lo hiciste con dolo para que una persona no tuviera lo que le correspondía y ese es un error de ella y que cometió en su momento. No sé si se arrepienta, no sé si se disculpe, peor lo lleva en su conciencia”, dijo en entrevista con el periodista Gerardo Escareño en su canal de Facebook.

Aseguró que la declaración que hizo inicialmente en Chisme No Like! no la emitió para ganar publicidad en medio de la promoción de su más reciente sencillo, Castillos en el Aire.

Toñita recalca los abusos de poder dentro de "La Academia"

El conflicto entre ambas ex académicas comenzó supuestamente hace muchos años, pero fue hace unos días cuando Toñita lo recordó en entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain. La cantante mencionó que Cynthia inventó una serie de historias sobre amenazas físicas y por esta situación le cancelaron dos discos, uno ya grabado y otro por producir, así como la promoción de su trabajo y carrera.

En respuesta, la conductora de Venga la Alegría utilizó su cuenta de Twitter para responder a la polémica sin ahodar más en el tema.

“Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre”, escribió la actriz, cantante y conductora del programa matutino de la televisora del Ajusco.

En el conflicto fue involucrada otra ex académica, Jolette. Según Toñita, la polémica ex académica reveló varios detalles íntimos de la vida personal de Cynthia Rodríguez, lo que desató su furia.

Pero a pesar de los dichos de Antonia Salazar Zamora, la misma Jolette se refirió a su compañera de generación como “una mujer íntegra”. “Yo lo que quiero dejar en claro, y lo reitero, es que Cynthia es una mujer responsable. Yo como su compañera, la recuerdo como una gran compañera, como una gran alumna, y ella se ha esforzado inmensamente para salir adelante y no es justo que la gente ahora la culpe de todo”, añadió en Chisme No Like!

En respuesta, Toñita recalcó lo que escuchó de parte de Jolette y recordó las conductas inapropiadas que recibió por parte de Cynthia Rodríguez.

Sobre el mensaje de la novia de Carlos Rivera en Twitter, dijo: “Yo nunca negué que fuera disciplinada, si no fuera disciplinada no mantuviera todo lo que tiene o se le dio por algo... La chava si tenía que estar ahí, le echaba un chorro de ganas, pero el error que ella cometió al burlarse, al quejarse de mí, eso me costó a mí muchas cosas”.

“Si ella estuviera limpia de pecado no estaría en donde está, por más trabajo y más esfuerzo”, comentó.

Toñita aceptó que esperaba una disculpa de Cynthia y no un mensaje en Twitter.

Y se sinceró sobre las razones detrás de esta confesión: “Explicar lo que a mí me sucedió es decir fue abuso de poder, en su momento ella se dejó llevar por ese poder, se cometieron errores y desgraciadamente yo salí bailando. Es mi experiencia y lo conté no para quedar mal ni que se hiciera escándalo... Para mí es cerrar un ciclo de algo que me sucedió y tardé en asimilarlo, pero que aprendí de ese suceso”.

Dijo que aunque ella sabe muchas cosas, no quiere hablar sobre los rumores de un falso romance entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

