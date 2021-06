En bikini y comiendo tacos: Kim Kardashian presumió su lado más mexicano

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Kim Kardashian soprendió a más de 220 millones de seguidores con una nueva fotografía de su esbelta figura. La influencer y protagonista del show de telerrealidad Keeping up with the Kardashians, presumió sus curvas mientras disfrutaba un clásico platillo mexicano.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Kim compartió una instantánea con un bikini color verde limón mientras daba una mordida a un taco: “¿Ya es martes de tacos?”, escribió la influencer en la red social, causando la reacción de millones de seguidores.

“Tienes guacamole sobre tu traje de baño”, señaló en un tono humorístico un usuario de la red social en referencia al color del traje de dos piezas. En la publicación abundaron los emojis de corazones y llamas, y también hubo quien señalo que los tacos probablemente serían vegetarianos, pues Kim lleva una dieta libre de carne.

FOTO: Instagram/@kimkardashian

Desde la última década, Kim es una de las personas más influeyentes en el mundo y sus fotografías no dejan de causar polémica. La última de ellas fue cuando cubrió su automovil con un forro de peluche que adornó toda la carrocería del lujoso Lamborghini Urus. Desde el toldo hasta la cajuela, el cofre y los rines de las llantas.

La hazaña de la empresaria fue una estrategia para promover la nueva línea de ropa de Skims, que lanzó el pasado lunes y que incluye ropa interior, fajas y ropa de dormir. Dichos artículos están confeccionados con la tela que está inspirada en la piel de cordero y que es la misma que utilizó para forrar el espectacular automóvil.

No obstante del glamur de Kardashian, en redes sociales Kim se ganó las comparaciones con el personaje de la ficción ‘Federica P. Luche’, la esposa de Egenio Derbez en la serie cómica Familia P. Luche, y que está ambientada en una ciudad en donde todos los personajes utilizan el material como parte de su vestimenta. Los memes no perdonaron la decoración de Kim y la llamaron “Federikim Karduchen”.

FOTO: Instagram/@kimkardashian

Por otra parte, en medio del calor por su divorcio con el rapero y productor Kanye West, con quien estuvo casada por poco menos de siete años, se destaparon las intenciones que tiene Kim de encontrar a alguien con quien compartir la vida.

De acuerdo con lo que reveló una fuente a la revista People, Kim no se vería a sí misma soltera para siempre y le gustaría volver a salir con alguien en algún punto. Aunque por el momento se mantiene sin relaciones sentimentales y viviendo el proceso de divorcio.

“Ella no se ve soltera por el resto de su vida (...) Sus prioridades son sus hijos y su trabajo, pero le encantaría encontrar un chico con quien compartir su vida”, reveló la fuente que decidió permanecer en el anonimato.

El rapero Kayne West y su mujer Kim Kardashian. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

“Ella estaba realmente luchando cuando solicitó el divorcio. Estaba muy molesta por eso y realmente no quería presentar la demanda de divorcio. Aunque ha recorrido un largo camino desde que solicitó el divorcio. Está muy feliz y convencida de que tomó la decisión correcta”, continuó.

Aunado a esto, respecto a la reciente confirmación del romance entre Kaye West y la modelo rusa Irina Shayk, la fuente añadió que Kim no se molestó en lo absoluto. Y que, por el contrario, buscaría que su expareja estuviera presente en la vida de sus hijos.

“Su única preocupación son sus hijos. Quiere que Kanye esté presente y pase el mayor tiempo posible con ellos”, concluyó la fuente.

SEGUIR LEYENDO: