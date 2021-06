Kim Kardashian desearía encontrar a alguien con quien compartir su vida

Kim Kardashian no querría estar soltera por siempre (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West pudo haber llegado a su fin desde hace unos meses, pero eso no significa que ella se haya dado por vencida en cuanto a encontrar alguien con quien compartir su vida.

De acuerdo con lo que una fuente reveló a la revista People, la estrella de reality no se ve a sí misma soltera para siempre y quiere volver a salir con alguien en algún punto.

“Ella no se ve soltera por el resto de su vida [...] Sus prioridades son sus hijos y su trabajo, pero le encantaría encontrar un chico con quien compartir su vida”, compartió la persona que permaneció anónima.

A pesar de este deseo, la fuente agregó que la fundadora de KKW Beauty, se encuentra muy bien después de haberle pedido legalmente el divorcio al músico en febrero pasado.

La empresaria ya sabía de la relación de Kanye e Irina (Foto: Instagram / @kimkardashian)

“Ella estaba realmente luchando cuando solicitó el divorcio. Estaba muy molesta por eso y realmente no quería presentar la demanda de divorcio. Aunque ha recorrido un largo camino desde que solicitó el divorcio. Está muy feliz y convencida de que tomó la decisión correcta”, reveló.

Aunado a esto, a la empresaria no le molesta que su ex pareja esté saliendo con alguien más, e incluso tiene unas semanas que ella estaba enterada del supuesto romance entre el también productor y la modelo Irina Shayk.

“Su única preocupación son sus hijos. Quiere que Kanye esté presente y pase el mayor tiempo posible con ellos”, finalizó la fuente.

Kanye West e Irina Shayk confirmaron su romance con una reciente escapada romántica a Europa. El rapero y la modelo rusa viajaron a Francia a principios de esta semana, donde disfrutaron de una estadía en el exclusivo hotel Villa La Coste, ubicado en la región de la Provenza.

La empresaria le deseó un feliz cumpleaños a su ex pareja (Foto: Instagram/khloekardashian)

“Se veían increíblemente felices y relajados. Eran solo ellos y algunos amigos”, compartió un testigo al sitio E! News. “Kanye fotografió a Irina siempre que pudo [...] A ella le encantaba posar para él. Parece su musa”, dijo una segunda fuente al citado medio.

Deseos de felicidad

Kim Kardashian le declaró su amor eterno a Kanye West, a pesar de su inminente divorcio. La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” rindió homenaje a su ex marido en su cumpleaños número 44 con una vieja foto de la pareja con tres de sus hijos: North, Saint y Chicago West que entonces era un bebé. “¡Feliz cumpleaños. Te amo de por vida!”, escribió la estadounidense junto a una fotografía familiar.

Kim, de 40 años, también compartió una foto de West con sus hijos y una de ellos cuando eran pareja.

Los numerosos mensajes a West por parte del clan Kardashian sugieren que existe una buena relación con el rapero desde que Kim solicitó oficialmente el divorcio en febrero, citando diferencias irreconciliables. Se habían casado en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014, tras dos años de noviazgo.

Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero pasado (Foto: Backgrid/The Grosby Group)

El músico, que sufre de un trastorno bipolar, tiene cuatro hijos con Kim: North (7), Saint (5), Chicago (3), y Psalm (2).

La hermana menor de Kim, Khloé Kardashian, también honró al músico con una publicación en Instagram, llamándolo su “hermano de por vida”. “¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡¡Te envío amor e infinitas bendiciones”, escribió Khloé .

Kris Jenner también celebró el cumpleaños del rapero en su historia de Instagram. Compartiendo una foto de ellos tomados de la mano, la matriarca de la poderosa familia escribió: “¡Feliz cumpleaños #kanyewest!”

