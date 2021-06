La declaración de amor de Kim Kardashian a Kanye West tras pedirle el divorcio

Kim Kardashian le declaró su amor eterno a Kanye West, a pesar de su inminente divorcio. La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” rindió homenaje a su ex marido en su 44º cumpleaños con una vieja foto de la pareja con tres de sus hijos: North, Saint y Chicago West que entonces era un bebé. “¡Feliz cumpleaños. Te amo de por vida!“, escribió la estadounidense junto a una fotografía familiar.

Kim, de 40 años, también compartió una foto de West con sus hijos y una de ellos cuando eran pareja.

Los numerosos mensaje a West por parte del clan Kardashian sugieren que existe una buen relación con el rapero desde que Kim solicitó oficialmente el divorcio en febrero, citando diferencias irreconciliables. Se habían casado en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014, tras dos años de noviazgo.

Kim Kardashian celebró el cumpleaños de Kanye West en sus redes sociales

El músico de 43 años, que sufre de un trastorno bipolar, tiene cuatro hijos con Kim: North (7), Saint (5), Chicago (3), y Psalm (22).

La hermana menor de Kim, Khloé Kardashian, también honró al músico con una publicación en Instagram, llamándolo su “hermano de por vida”. “¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡¡Te envío amor e infinitas bendiciones”, escribió Khloé .

Kris Jenner también celebró el cumpleaños del rapero con un simple tributo en su historia de Instagram. Compartiendo una foto de ellos tomados de la mano, la matriarca de la poderosa familia escribió: “¡Feliz cumpleaños #kanyewest!”

Khloé Kardashian compartió esta imagen en su cuenta de Instagram

La estrella televisiva estadounidense tiene de su lado a la famosa y temida abogada Laura Wasser, quien también representó a estrellas como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp, para que se ocupe de su separación con el músico tras seis años de matrimonio.

Wasser también cerró el divorcio de la empresaria con el jugador de la NBA, Kris Humphries, tras su fugaz matrimonio de 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, Kim se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

En los documentos judiciales, tanto Kim como West acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, y ambos dijeron que no solicitarían manutención conyugal.

Kardashian alcanzó una fortuna de 1.000 millones de dólares gracias a sus negocios de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims, informó la revista Forbes. La publicación, que elabora listas sobre las personas más ricas del mundo, indicó que la más famosa de las hermanas Kardashian debutó en el ránking de multimillonarios también gracias a los ingresos derivados de sus acuerdos publicitarios e inversiones en bienes raíces.

Su ahora ex marido ya se había unido a la prestigiosa lista de multimillonarios de Forbes en abril de 2020, con una fortuna estimada en 1.800 millones de dólares generada por su negocio de zapatillas de deporte Yeezy y su carrera musical.

