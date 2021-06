Cuál será el futuro de Anette Michel en “Hoy”

La conductora ha recibido buenos comentarios por su participación en un programa de Televisa (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Después de aparecer en el programa de espectáculos Hoy, desde el pasado lunes, Anette Michel despertó dudas sobre su estadía en el matutino.

Ante la ausencia de Galilea Montijo, los usuarios de las redes sociales manifestaron su sorpresa e interpretaron el cambio entre las dos conductoras como una sustitución de una por la otra, situación que después se aclaró cuando se explicó que Anette sólo estaría en el programa durante una semana, periodo el cual se tomará como descanso la conductora anteriormente mencionada.

Después de las aclaraciones sobre su llegada temporal, surgieron otras dudas con respecto a su permanencia, por lo que se le cuestionó a la productora Andrea Rodríguez Doria al respecto, a lo que respondió que el equipo del programa ya se encuentra completo y funciona bien como está, por lo que no hay planes que Michel se integre al equipo.

Foto: Hoy - captura de pantalla.

Aunque no descartó considerar a la tapatía para futuros proyectos, como telenovelas o programas. De la misma manera, la cabeza del programa matutino expresó su apoyo y admiración por la conductora, y aprovechó para lanzar cumplidos hacia ella: “una gran conductora, es una mujer muy guapa, una mujer aspiracional, que tiene mucha experiencia. Le sobran las cualidades siempre”

Los fans de Anette también cuestionaron su aparición en el programa de Televisa con respecto a su relación con TV Azteca, empresa con la que trabajó en contrato de exclusividad 24 años, por lo que se sospecha de una ruptura de las relaciones con la televisora y se teme por su continuidad en el programa Master Chef.

La conductora que compartirá escenario con Andrea Escalona, Lambda García, Marisol González, Paul Stanley y Arath de la Torre, encabezará la conducción de las principales secciones al lado de Andrea Legarreta, quien expresó su opinión sobre la presencia de Anette en el programa por medio de una publicación en su cuenta de instagram.

Foto: Instagram @andrealegarreta

“¡Preciosa, talentosa y encantadora! Que lindo tenerte en @programahoy querida @anettemicheltv ¡te disfrutaremos toda la semana!”, escribió Andrea cuando subió una foto de ella misma acompañada de su colega en el set de Hoy.

Con los rumores sobre la supuesta permanencia de Anette en el matutino de Televisa, surgieron las dudas sobre el futuro de Master Chef, que cuenta con una gran base de fans que siguen al programa que se ha colocado como uno de los programas más populares de la televisión mexicana.

Con respecto al programa de concursos y cocina, la directora de contenidos en TV Azteca aclaró la situación de la conductora: “Anette no me ha dicho que no, entonces sí, ella seguirá siendo la conductora de MasterChef”, lo que confirma la invitación por parte de la televisora para continuar con el proyecto, aunque la decisión final todavía depende de la actriz.

La conductora y actriz de Tv Azteca fue entrevistada sobre los rumores de su posible renuncia del programa de cocina (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Tras el final de su contrato de exclusividad con la televisora en la que ha trabajado por más de dos décadas, la conductora se mostró abierta para trabajar en cualquier lugar donde se le dé la oportunidad.

En su visita por la televisora que produce el programa que conduce como invitada, la actriz aprovechó para hacer un casting con el productor Alberto “el Güero” Castro, con quien busca un papel en una telenovela.

“Lo que quiero es hacer una novela, llevo un casting con ‘El Güero’ Castro y voy a hacer otro casting, pero como soy muy supersticiosa, no les voy a decir. La verdad me siento cómoda en un papel bien escrito, están bien padres las historias”

Con estas declaraciones, se nota el claro interés de Michel para trabajar en cualquier lugar donde lo sienta conveniente, aún si es la televisora contra la que ha competido por años.

SEGUIR LEYENDO: