Qué hará Anette Michel en Televisa después de ser conductora invitada en “Hoy”

La conductora ha recibido buenos comentarios por su participación en un programa de Televisa (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Hoy, el afamado programa matutino, sorprendió a sus televidentes desde el 14 de junio pasado con la presencia de Anette Michel, quien fuera uno de los grandes iconos de la conducción dentro de Tv Azteca. Su llegada se debe a que Galilea Montijo se encuentra actualmente de vacaciones en Baja California Sur.

Anette estará toda esta semana acompañando a Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Raúl Araiza y el resto de los presentadores de la transmisión. A pesar de que su presencia en Televisa ha dividido a la opinión pública, lo cierto es que la jalisciense ya está poniendo en marcha sus planes.

En entrevista para varios medios de comunicación y recuperada por el canal de YouTube de Edén Dorantes, Anette habló sobre el buen recibimiento que ha tenido dentro de la producción de Andrea Rodríguez. Expresó que se ha divertido mucho con sus compañeros temporales; si bien tampoco demeritó las experiencias que tuvo con los expertos dentro de Masterchef México, extrañaba tener a alguien a su lado en la conducción.

No es la primera vez que Anette Michel aparece en una producción de la televisora de los Azcárraga. Hace semanas estuvo en Monste & Joe (Captura: Archivo)

Lamentó que no pudiera estar con Galilea Montijo, pero tenía esperanzas que en el futuro pudieran coincidir. Al preguntarle si esta conducción en Hoy le podría abrir puertas en la televisora de los Azcárraga, Michel admitió que sí, pero que su prioridad era la actuación.

Y es que desde hace tiempo la presentadora ha insistido sobre lo mucho que le encantaba la labor histriónica dentro de telenovelas. Nunca negó su gusto por ser el rostro dentro de reality shows o programas de variedades, pero siempre ha echado de menos su faceta como actriz.

Su última participación en algún melodrama de la televisora del Ajusco fue en 2018 dentro de la comedia 3 familias. Desde entonces estuvo enfocada en la conducción del programa de cocina más afamado del país, pero, tal como dijo en entrevista, “Yo en realidad lo que quiero hacer es novela”.

Anette Michel admitió que ha hecho castings para diferentes melodramas de Televisa (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Al preguntarle si ya ha tenido la oportunidad de presentarse a castings, admitió que sí y que han sido dentro de Televisa. Uno de ellos fue para una producción de José Alberto “El Güero” Castro. Aunque no dijo el nombre de ese proyecto, se sabe que en la actualidad Castro está detrás del melodrama de La Desalmada, mismo que sigue en grabaciones y que se estrena el próximo 5 de julio.

Anette Michel, por supuesto, no figuró dentro del elenco final de la próxima telenovela del Güero Castro; sin embargo, eso no la ha detenido. Según informó, recientemente hizo casting para otro proyecto. De esta prueba de actuación tampoco quiso dar muchos detalles. “De ese no les cuento, porque soy muy supersticiosa”, expresó.

Si bien no tiene ningún papel asegurado todavía, Anette Michel se mostró optimista y dispuesta a aceptar la oferta que le pudieran ofrecer cualquiera de los grandes productores de Televisa. Al cuestionarle si ha ido por papel protagónico o por el del villana, la conductora dijo que ha sido de ambos, pues no le importa que sea mientras se trate de un personaje bien escrito.

Aunque se ha divertido mucho en Hoy, todavía le parece apresurado hablar de contratos con Televisa (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Por otra parte, sobre si ya le ofrecieron un contrato de exclusividad dentro de esta empresa, la actriz y conductora lo negó rotundamente. Desde hace meses, cuando fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda, la jalisciense contó que no llegó a un acuerdo con Tv Azteca a pesar de la larga trayectoria que tuvo dentro de la empresa.

A partir de ahí, Anette ha reiterado que ahora puede hacer lo quiera con su carrera pues ya no la detenía ningún convenio. Sin embargo, ya que apenas lleva dos días como invitada en Televisa, le pareció apresurado hablar sobre acuerdos.

Anette Michel prefirió no hacer comentarios sobre la polémica que su amiga, Andrea Noli, desató hace unos días (Foto: Instagram @andreanoli)

Ahora bien, tuvo la oportunidad de hablar sobre Andrea Noli, quien fue su colega en Tv Azteca y que ha sido su “comadre” desde hace tiempo. No hay que olvidar que Noli también ha estado tocando puertas de Televisa para buscar papeles en sus melodramas, pero también desató la polémica al contar que su Jorge Salinas nunca se ha hecho cargo de Valentina, la hija que tienen en común.

Anette se limitó a desearle lo mejor a su amiga y tenía esperanzas de encontrársela entre los pasillos, pero no quiso revelar nada de la vida privada de Andrea por respeto a ella. “Yo creo que las cosas personales se hacen fuera de cámara. (...) Yo creo que es lo mejor”, dijo”.

SEGUIR LEYENDO: