Conmoción en “Hoy”: contactaron al espíritu de Magda Rodríguez y Andrea Escalona rompió en llanto

La nostalgia, el misterio y muchas lágrimas se hicieron presentes esta mañana en el foro de Hoy, luego de que la médium Zulema contactara a los padres de los integrantes del programa matutino y resaltara algunas revelaciones sobre el deceso de su ex productora Magda Rodríguez.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando la famosa productora fue encontrada sin vida en su habitación. El deceso causó gran revuelo porque ocurrió de manera inesperada y ante la tristeza del mundo del espectáculo mexicano que cobijó a su única hija, Andrea Escalona.

Esta situación fue recordada este miércoles, cuando la médium Zulema aseguró que dicha muerte fue “muy difícil en el set” y la presencia de la productora aún se percibe para sus más cercanos.

“Esta persona tiene una personalidad tan grande y y tan jocosa como si le gustara bromear y ponerle nombres a distintas personas”, aseguró la psíquica antes de que Andrea Escalona rompiera en llanto.

Fue la misma Magda, según Zulema, quien confirmó su identidad, su relación con la participante de “Las Estrellas bailan en hoy” y que su fallecimiento fue relacionado con el COVID-19.

Durante el segmento, se ventilaron varios detalles de la extinta productora, quien supuestamente envío un mensaje para su única hija que en más de una ocasión la recuerda a través de sus redes sociales o en el programa matutino de Televisa.

“Esto que me está haciendo como llorar es la presencia de ese espíritu. Primero, muchos de ustedes no saben que ella se había sentido mal muchas veces antes y no había dicho nada, ella ocultaba que se estaba sintiendo mal y tiene que ver con tu mamá porque me dice ‘ella es mi hija’. Acostumbraba a poner una cara de felicidad ante todos aunque el mundo se le estuviera derrumbando”, comentó al aire la psíquica.

De acuerdo con la experta, Magda Rodríguez falleció después de estar en contacto con una persona con COVID-19, lo que confirmó Andrea Escalona, y es que hay que recordar que en aquella época, en el programa se registró un brote de la enfermedad y había convivido con el actor Ariel Miramontes.

“No dudes de las decisiones que estás tomando, estás tendiendo a dudar de cosas que han sucedido”, fue el mensaje que Zulema transmitió de la productora hacia su hija.

La médium resaltó que Rodríguez se comunica con su hija por medio de mariposas, lo que quedó muy grabado entre todos los presentes del foro.

En esta emotivo segmento, también fueron contactados los seres queridos de Lolita Cortés, Paul Stanley y Raúl Araiza. Fue la “jueza de hierro” quien también recibió un mensaje especial de su madre.

“Parece que la relación entre tú y ella, aunque había mucho amor, a veces era como cortante. Ella me enseña como a ti diciendo cosas y a ella diciéndote cosas. Como si siempre estuviera diciéndote qué hacer y no hacer, eso te queda bien o te queda mal, porque me está diciendo que ese traje te queda pegado hoy, muy pegado”, comentó Zulema ante la conmoción de la actriz, bailarina y cantante.

“Ay Lolina pero bajé de peso para el vestido”, respondió Lolita Cortés.

A diferencia de Andrea y Lolita, Zulema fue más breve sobre los detalles de los padres de Paul Stanley y Raúl Araiza, ya que de Paco Stanley mencionó el número 13 y de Raúl Araiza papá que murió de cáncer.

Ya Andrea Escalona había manifestado sus intenciones de contactar a su madre y en más de una ocasión ha hablado de los mensajes que recibe de ella desde el más allá, pero en esta ocasión decidieron hacerlo en vivo.

