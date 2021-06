Cuánto habría cobrado Eleazar Gómez por apoyar el Partido Verde

Eleazar Gómez partido verde (Foto: PVE/Instagram)

El actor Eleazar Gómez habría mostrado su apoyo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como un agradecimiento al candidato a Diputado Federal del distrito 15 de la Ciudad de México, Nacho Peregrín. Ello después de que el candidato habría apoyado al intérprete de múltiples telenovelas durante su proceso penal por violencia familiar equiparada.

De acuerdo con lo que publicó esta mañana el periodista Álex Kaffie en su columna Sin Lisonja, Eleazar Gómez se unió a las filas de influencers y actores que hicieron proselitismo a favor del PVEM. Sin embargo, el actor lo habría hecho de manera gratuita y como un gesto de agradecimiento con al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y hermano de Belinda.

“Eleazar Gómez no cobró un sólo peso por promocionar ayer, en sus historias de Instagram, el sufragio a favor del Partido Verde Ecologista de México”, informó el periodista que también es pare de la revista matutina de Grupo Imagen, Sale el Sol.

“El actor que dadas sus circunstancias (acaba de salir de la cárcel y está sin trabajo) lo que más requiere actualmente es dinero, no recibió pago alguno por, repito, apoyar al PVEM en plena veda electoral. Él subió las historias en gratitud a ‘un favor’, que Ignacio Peregrín (...) le hizo”, continuó.

(Foto: Instagram/nachps)

Aunque el periodista no dio más detalles sobre el supuesto “favor”, Kaffie argumentó que mientras Eleazar se encontraba preso en el Reclusorio Norte, como parte del proceso que enfrentó por el delito de violencia familiar equiparada, recibió apoyo del candidato.

“Fue de esta manera (haciéndole propaganda al Partido Verde), como Eleazar le retribuía al hermano de Belinda la ayuda que le brindó en los días que estuvo encarcelado. Y es que Nachito fue de las pocas personas que le tendió la mano a Gómez mientras se encontraba preso”, concluyó en el espacio del El Heraldo de México.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el exactor de Televisa, compartió un mensaje en favor del PVEM durante la veda electoral por las Elecciones Intermedias 2021 que se llevaron a cabo en el país. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) instó al partido a retirar la campaña propagandística que emprendieron varios influencers.

Orden que fue acatada por el partido liderado por Karen Castrejón Trujillo y que a través de un comunicado emitido el día de ayer, enunció que: “El Partido Verde Ecologista de México agradeció las muestras de apoyo de sus simpatizantes, sin embargo, en cumplimiento a las medidas cautelares dictadas el día de hoy por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE mediante el acuerdo ACQyD-INE-135/2021, se hace una atenta invitación a nuestros simpatizantes y, en especial a nuestros seguidores en redes sociales, incluidos aquellos de Instagram, a enviar cualquier mensaje de apoyo al Partido Verde durante la Jornada Electoral que se lleva a cabo el día de hoy 6 de junio de 2021″.

No obstante, en el video que al momento ya no se encuentra disponible, Eleazar, expresó: “(Hoy es) el día que decidimos que nuestro voto ya no irá a ningún lado ni a ningún color que no sea verde. Porque el Partido Verde sí te escucha, te propone y te cumple. Hoy, México quiere un cambio, hoy México quiere otro color, hoy México quiere Verde”.

A lo largo de este fin de semana, otros personajes de la farándula mexicana crearon polémica por sus comentarios en redes sociales a favor del partido. Entre ellos, algunos influencers como Bárbara de Regil, Álex Strecci, Celia Lora y presentadores de televisión como Laura G, Raúl Araiza, Lambda García y Brandon Peniche.

SEGUIR LEYENDO: