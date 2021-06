El escándalo de los influencers del Verde llegó a Exatlón México: hablaron Mau Wow y Patrick Loliger

(Foto: Twitter/Exatlon)

El atleta del famoso programa Exatlón, Mau Wow, reveló en Instagram las razones por las cuáles “vendió su opinión” al partido al Verde Ecologista de México. En el contexto en el que el Instituto Electoral Federal (INE) detectó hasta 31 famosos que habrían sido pagados para hacer actos proselitista en plena veda electoral de la pasadas intermedias del seis de junio.

En una serie de publicaciones explicó el trasfondo en el cual hizo propaganda en sus redes sociales. De acuerdo con la explicación que posteó en IG, todo inició con la intención de ayudar a su compañero de reality, Patrick Loliger.

El deportista de alto rendimiento dijo que para impulsar la diputación de su amigo, haría actos de propaganda sin cobrar, sin embargo, según la versión de Wow, Patrick insistió en que se comunicara con la gente de publicidad del Verde para aceptar un pago por sus servicios, el monto: 25 mil pesos.

“Ok, quiero explicar mi experiencia sobre lo que pasó el fin de semana pasado. Lo hago porque creo que se lo debo a toda la gente que me sigue y me apoya, y entiendo perfecto que estén enojados.

Todo empezó cuando fui ver a Patrick a Puebla, supe que se quería postularse como diputado, mi primer pensamiento fue: ‘qué padre que una persona como Patrick va un puesto importante, seguro puede hacer algo bueno’, recordó el famoso en su red social.

Captura: Instagram @mauwow

“Le dije que yo lo apoyaba con mis redes y me dijo: ‘ah, pues por esas menciones pagan y están buscando influencers’. Me pidió que pasara mi contacto (hablando de publicidad normal). Yo le dije que no le cobraría y me dijo: ‘pues la publicidad la pagan, que te paguen y también así recibes algo´. Yo dije: ‘Bueno, ok, si me quieren pagar esta bien (Hasta este punto lo que yo sabía es que la publicidad para partidos está permitida, y yo estaba de acuerdo en apoyarlo, así que se me hizo un buen plan)’”, fue su primera impresión del plan de Patrick.

“Le pasó mi contacto al de publicidad y ahí termino nuestra platica. Después de un tiempo se comunicaron conmigo y me dijeron que querían una historia solamente. Me ofrecieron 25 mil pesos y yo pensé: ‘está bien pagado’ (normalmente cobro alrededor de 15 mil por publicidad) y acepté”, detalló Mau sobre el supuesto pago del partido.

Según Mau Wow, al momento de hacer propaganda al Verde, desconocía que incurría en la violación a la veda electoral. Pidió disculpas a su fanáticos y precisó que fue un error que por ignorancia, que lo llenó de críticas en comentarios. Dijo que tras las negativas, reclamó al partido político por “haberlo metido en problemas”.

Video: Instagram @mauwow

“Aquí yo no sabía de la veda electoral, lo vi como publicidad normal que aparte acepté solo por el hecho de que sabía que estaba apoyando a alguien en quien yo confío, y que realmente sé que haría lo que estaría a su alcance, en caso de ganar. Aquí tengo que agregar que normalmente no me gusta la política por lo que la verdad no sé mucho del tema, y creo que aquí estuvo mi error más grande porque me metí a un tema que no conozco y no hice mi tarea, de por lo menos, investigar un poco”.

El atleta compartió en redes que fue alrededor de las seis de la tarde cuando el Verde le pidió subir su historia con los detalles a favor del partido que le habían dado con anterioridad.

“Me dicen, sube tu historia a las seis de la tarde. Yo dije: ‘claro, está bien’. La subí y aquí fue donde me empecé a dar cuenta de que algo estaba raro. Empecé a recibir comentarios de que lo que hacía estaba mal y le marqué a Patrick, le dije: ‘¿qué onda? Me dicen que esto no se puede hacer’, y me dijo que no tenía nada de malo, que los que no podían eran los partidos directamente.

En su serie de publicaciones, Wow recibió el comentario de Patrick quien le escribió que sería bueno aclarar que su compañero no recibió dinero, aunque esto si lo menciona en su post, y que la acciones eran perfectamente legales mientras el partido hiciera comprobaciones.

Captura: Instagram @pato_remo

“@mauwow solo sería bueno aclarar que yo te dije que si aceptabas el pago sí estabas incurriendo en algo ilegal por la veda electoral. Y qué bueno que bajaste la historia y no aceptaste el pago. El que influencers anuncien a los partidos no es ilegal mientras el pago se compruebe ante el INE y mientras no sea durante el periodo de veda electoral”, fue la respuesta que se puede leer en los post de Mau.

Mau wow es originario de la Ciudad de México y participó en series de acción como Hernán, Sitiados, la versión mexicana de Rosario Tijeras 1 y 2, La Teniente, entre otras.

El también deportista urbano de parkour saltó a la fama nacional después de integrarse al Equipo Rojo a la tercera temporada del reality de Azteca, Exatlón, en la cual quedó en el sexto lugar; aunque sorprendió a la audiencia por sus habilidades deportivas y se ha vuelto uno de los favoritos.

Se ganó el apodo de “El Hombre Mono” debido a su gran habilidad y destreza para atravesar los circuitos de Exatlón.

El concursante, de 30 años de edad, tuvo su revancha en la cuarta temporada cuando formó parte del equipo de los Titanes, pese a ser eliminado en diciembre, los seguidores decidieron darle otra oportunidad y regresarlo a la competencia.

Mauricio López estuvo en los reflectores hace unos días, previo a la final de la cuarta temporada de Exatlón debido a que confesó que no fue invitado y que prefirieron invitar a la concursante Pamela.

