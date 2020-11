“Jamás fue su intención matarla”: abogado de Eleazar “N” reveló que el actor está arrepentido, dispuesto a llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela y tomar terapia

El actor permanecerá en prisión hasta su siguiente audiencia, programada para los primeros días de 2021 (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

A una semana de que Eleazar “N” fue trasladado al Reclusorio Norte después de violentar a su novia como parte del proceso que enfrenta tipificado como violencia familiar equiparada, fue su abogado quien reveló algunos detalles en torno a la situación del acusado.

Froylán Díaz, defensa legal del histrión, acudió este lunes al centro penitenciario con una bolsa de ropa para su cliente, y tras permanecer un par de hora a su lado, al salir fue interceptado por algunos reporteros, a quienes concedió unas preguntas sobre la situación legal de su representado y su estado anímico.

“Está inquieto, así ha estado mi cliente, está muy arrepentido de lo que pasó. Ya estamos trabajando en su situación y la próxima semana ya tendrán mejores noticias”, expresó el Licenciado en Derecho.

La defensa del actor buscará un acercamiento con Tefi Valenzuela y su equipo legal para "mediar" el asunto (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Respecto a la pregunta de si Eleazar ya se había puesto en contacto con su madre, quien se encuentra delicada de salud; y su hermana, la también actriz Zoraida Gómez, quien hace pocas semanas se convirtió en mamá por primera vez, el abogado detalló:

Obviamente está muy preocupado por su mamá y está al pendiente de ellos, han tenido comunicación. De la familia casi no hablamos

Se espera que se dé la etapa de investigación del caso hasta el 6 de enero próximo, tiempo en el que se otorgarán pruebas por parte del histrión y su equipo legal para así buscar una reparación del daño.

“La ley te marca una reparación del daño, y mi cliente está dispuesto, entre varias cosas, en tomar unas terapias, llegar a un acuerdo para la reparación del daño, hay que ver cómo sale el procedimiento. Es algo que se salió de las manos, jamás fue su intención matarla o llegar a una violencia muy extrema como lo han manejado, no, para nada, nunca fue el caso”.

Fue el reportero policiaco Carlos Jiménez quien difundió la noticia del arresto de Eleazar el pasado miércoles 4 de noviembre (Foto: Twitter @c4jimenez)

Froylán Díaz aseguró que al momento no ha logrado tener un acercamiento con Tefi para poder negociar, por lo que su deseo es contactarla pronto.

Si pudiéramos tener un acercamiento con Estefanía estaría genial, ojalá nos pudiéramos reunir con ella y sus abogados para mediar el caso

Sin embargo, se sabe que la modelo ya viajó a Miami, desde donde recientemente dio una conferencia online a algunos medios de comunicación ante los cuales expresó su determinación a no “otorgar ningún papel de perdón más que el perdón de su corazón”.

La modelo recibió la propuesta de matrimonio por parte de Eleazar la misma noche en que se suscitaron los hechos (Foto: instagram @tefivalenzuela)

La también cantante aseguró que no había recibido ninguna oferta de parte del equipo legal de Eleazar “N” para desistir en su denuncia, pero recalcó que todo el proceso jurídico y su subsecuente resolución lo dejará en manos de las autoridades mexicanas.

Al respecto de las fotografías que fueron difundidas en los medios, donde se alcanza a apreciar el rostro de la peruana con signos visibles de violencia, como una presunta mordida que le habría hecho el actor en la mejilla, el abogado se negó a hablar del tema:

De eso no puedo tocarte el tema, ya hablamos todo lo que ocurrió ese día. Ya se le hizo un perfil y salió bien, pero como les reitero, mi cliente está dispuesto a tomar terapias y salir de la situación. La terapia tendría que tomarla por fuera

El abogado aseguró que no cobrará los honorarios que corresponden a su defensa en el caso de Eleazar "N" (Foto: Captura de pantalla)

El abogado puntualizó que aunque Eleazar se encuentra bajo prisión preventiva en lo que calificó como un “caso complicado”, no cobrará sus honorarios en tal procedimiento, presumiblemente porque lo une con el acusado una relación amistosa: “Por eso ni te preocupes, por el lado de los honorarios no hay ningún problema”

Y pese a que las empresas Televisa y Make It Prensa se desvincularon del actor recientemente, el abogado prefirió no ahondar en esos asuntos:

“No te podría comentar porque yo estoy específicamente para el caso de Eleazar. No es sólo de amistad, pero yo no me puedo meter en el tema, él con sus patrocinios y sus productores es otra cosa muy aparte, él lo tendría que arreglar”, aseguró.

