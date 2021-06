Maribel Guardia confesó que casi queda viuda por culpa del COVID-19

(Foto: EFE/Maribel Guardia)

Maribel Guardia declaró en el late night show Montse & Joe que su esposo, Marco Chacón Fernández, fue muy afectado por contagiarse de COVID-19. En el programa de ayer también fueron invitados: Alejandro Suárez, Luis de Alba y Rosa Gloria Chagoyán “Lola, la trailera”.

En una parte del programa, donde solo quedaban Lola y Maribel y las conductoras, fueron con una bartender para que las invitadas disfrutaran de un coctel. Guardia mencionó que lo que hay que pedir, es salud, pues en sus palabras, con esta se puede tener el amor, el triunfo o lo que sea.

Montserrat halagó a la expareja de Joan Sebastian diciendo que ya tiene las cualidades mencionadas, pues se ve muy saludable; la invitada agradeció el comentario y añadió que tuvo COVID-19.

“Me fue muy suave, pero casi me quedo viuda, a él sí le dio fuertísimo, casi se me muere”, confesó la esposa de Marco Chacón.

La pareja estuvo en Miami Florida hace dos meses (foto: captura de pantalla Instagram/@maribelguardia)

La cantante destacó que a pesar de que su marido realiza ejercicio y tiene una buena condición, durante su contagio no podía respirar y, como consecuencia, no tuvo una buena oxigenación. Añadió que la hospitalización no fue necesaria.

“No fue a parar al hospital porque en ese momento no había hospitales (disponibles), fue en diciembre, entonces estaban a reventar todos los hospitales públicos y privados. Todo fue en la casa [...] Pero gracias a Dios ya pasó”, contó en el late night show.

Olivier preguntó si la pareja tuvo secuelas después de su enfermedad, Guardia comentó las consecuencias que le dejó el COVID-19, aseguró que se siente muy agotada, y el cabello se le empezó a caer en exceso; la conductora también quiso saber si Maribel ya podía realizar ejercicio, y la esposa de Marco respondió que lo hace de manera regulada, para mantener su actividad física.

Maribel Guardia sin maquillaje (Foto: captura de pantalla Instagram/@maribelguardia)

En el mismo programa, la mamá de Julián Figueroa relató que ella se enteró que iba a ser abuela cuando la esposa de su hijo Imelda Garza Tuñón tenía 7 meses de embarazo. Montserrat cuestionó que si el hijo de Maribel o le mencionó nada por miedo, pero la cantante aseguró que Ime tampoco lo sabía, pues su nuera es muy delgada.

“Bueno, a mi me dijeron a los 7, pero yo creo que ella se enteró cuando tenía como 6 y se tardaron un mes en decírmelo, pero cuando yo tuve a ese bebé en los brazos, fue lo más bello en este mundo [...] es una experiencia increíble”, relató la exesposa de Joan Sebastian.

Maribel Guardia confesó que un tiempo en que su hijo y su esposa se fueron a vivir con ella, y que platicó con su nuera, asegurándole que la cantante no se iba a meter en su relación ni en el cuidado de su nieto a menos que ella se lo pidiera, y añadió que ha sido lo más difícil.

Maribel Guardia junto a su nuera Imelda Garza (foto: captura de pantalla Instagram/@maribelguardia)

“Lo más difícil fue con el bebé pues a veces uno tiene ciertas ideas de ellos, y los padres tienen otras [...] Bueno, es que Ime lo mandaba a dormir y él se iba solito y yo ´¡Ay cómo! hay que leerle un cuento, ay que rezarle, ¿no?´ y me decía: ´no tía´. y el bebé se iba contento y se metía solito”, relató la abuela de José Julián.

Maribel Guardia dijo que ella sí consiente a su nieto cuando sus padres no están, pues el niño tiene restricciones para comer dulces, pero la actriz sí le da una paleta, el dulce favorito de su nieto.

