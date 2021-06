La extraña manera en que Diego Boneta graba sus canciones para sentirse conectado con la naturaleza

El actor y cantante mexicano reveló que graba sus canciones descalzo

Diego Boneta, actor mexicano conocido por su interpretación de Luis Miguel en su serie autobiográfica, dio a conocer que está acostumbrado a quitarse los zapatos cuando está en el set de grabación, porque así se siente más conectado con la naturaleza.

Últimamente, el también cantante de 30 años está en la mira del público mexicano por su participación en Luis Miguel, la serie, un proyecto que cuenta la vida de “El Sol de México” desde su punto de vista. Además de actuar y cantar los temas más famosos del puertorriqueño, Boneta es uno de los productores involucrados.

Como parte de la famosa serie, Diego Boneta tuvo que interpretar éxitos como Suave, Ayer y Te extraño. A raíz de ello, el actor se presentó varias veces en un set de grabación, en donde fue capturado por una persona de su staff quien lo acusó de grabar descalzo a lo que el interprete dijo que le es más cómodo hacerlo así.

Infobae

“No sé, como que siento que estoy más como ´grounded´ (aterrizado o conectado con la naturaleza)”, respondió Diego Boneta.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el actor de la telenovela Rebelde compartió un breve video grabado por otra persona. En el audiovisual se ve a Boneta cómodamente sentado en una silla de madera con un pequeño cojín verde frente a un micrófono y con unos audífonos puestos.

Al principio, Diego tomó el comentario a broma con una ligera risa y, mientras respondía que sí es consciente de que tiene esa manía, se pudo de pie.

Al estar erguido, el actor reflexionó sobre el por qué lo hace y sólo se limitó a decir que lo hace estar conectado con la naturaleza.

La publicación ya tiene más de 21 mil “me gusta” y varios comentarios de los fans del actor. La mayoría de los usuarios de la plataforma tomaron la manía de Boneta con gracia, así se lo dejaron saber con frases acompañadas de emojis con la carita carcajeada y la que tiene ojos de corazón.

Se estima que Diego Boneta ganó 3 millones y medio de pesos por cada capítulo de la exitosa serie

“¡Arraigado!, en conexión con la tierra”, “No puedo más”, “Qué bonito Diego”, “Persona humilde”, “Tan gracioso y natural, por eso te amamos”, “Es rara la vez que las personas se fijan en eso, pues casi nunca enfocan los pies”, escribieron.

Recientemente la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se encuentra envuelta en polémica, sobretodo por las imágenes que salieron en el último capítulo. En dicho episodio sale una escena en donde Macarena Achaga y Fernando Guallar tienen un encuentro íntimo. Esto molestó a Michelle Salas, pues aseguró que su imagen fue sexualizada, además, confesó que nunca estuvo enterada de que se usaría su historia como parte del proyecto.

Al respecto, Diego Boneta ofreció una declaración para los medios de comunicación que esperaban su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El actor de Mean Girls 2 se deslindó de responsabilidades asegurando que la decisión no estuvo en sus manos.

Asensi y Michele Salas tuvieron una corta relación cuando la modelo tenía 19 años Fotos: Captura de YouTube- Netflix / IG @michellesalasb / Twitter @esadeloshilos

“Yo creo que no me toca opinar al respecto de eso, no fue mi decisión. Digo, soy uno de varios productores, créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda”, declaró.

De igual manera, Boneta explicó que su labor dentro de la producción de Netflix al interpretar a Luis Miguel y brindar su opinión respecto a cómo llevarlo a cabo, pero que al final todo se trata de la vida de “El Sol” y la producción se limita a tomar su postura.

“Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible para todo el público”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: