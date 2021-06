Los recuerdos del maguito Rody: de Chiquilladas al Loco Valdés y la Chilindrina

Rody actualmente combina su amor por la magia con su carrera como Abogado (Foto: Televisa)

Fue en la década de los 80 cuando triunfó en la televisión mexicana el programa infantil Chiquilladas, donde el maguito Rody se dio a conocer teniendo sólo tres años. Ahora, con más de 40 años de trayectoria, Rodolfo Mercado Briones, recuerda aquella época con mucho cariño y reflexiona acerca del concepto de la fama.

En charla con Infobae México, así lo declaró Rody: “Desde que tengo como 25 años en adelante ya visualicé el boom que fue Chiquilladas, antes no sabía el impacto que tenía en la televisión, en la estación de radio. Yo me sorprendía de ‘por qué vienen tantos niños a vernos’”, recordó el ex actor infantil, cuya historia ha sido distinta a la de otros niños-estrella que al crecer denuncian abusos y malos tratos en la industria del espectáculo:

“Entiendo mucho el punto de explotación infantil, pero conmigo no sucedió eso porque siempre me ha gustado la magia, entonces fui, soy y seré el maguito Rody, en todo caso yo exploté a mis papás porque ellos me apoyaron al 100 por ciento”.

El programa empezó con miembros como Carlos Espejel, Ginny Hoffman y Aleks Syntek (Foto: Instagram @chismografo_mx)

“Y mi papá se encargaba de todo lo de la magia, junto con mi tío que era el mago Dim, entonces me buscaban actos de magia a mi edad, también los adaptaban a mi estatura porque estaba yo muy chico, entonces los aditamentos de magia eran todos para adultos”, recordó el ilusionista.

Del programa infantil más famoso de la Televisa de los 80 surgieron distintas figuras hoy reconocidas, quienes en sus inicios también le ayudaron al mago a realizar sus trucos en televisión:

“Mi mamá se encargaba del vestuario, la imagen, que no me faltara nada, que fuera impecable a los show y presentaciones, junto con mi hermano Rodrigo que era mi asistente, pero también en algunos actos de magia me ayudaban Carlos Espejel, Ginny, Lucero, Aleks Syntek, Pituka y Petaka, Chuchito…”, contó sobre el elenco infantil a quien sigue recortando activamente a través de la página de Facebook “Chiquilladas (Alegrías de mediodía)”:

Rody comenzó su carrera a las 3 años en "Alegrías del mediodía" (Foto: Archivo)

“Tengo la página en Facebook, en la cual estamos haciendo de forma de añoranza, de recuerdos, es una página que se dedica a recordar. Se ponen algunos videos de cuando era Alegrías de mediodía, que ya después fue Chiquilladas, junto con el lenco que fue y el elenco base, remontándonos desde Usy Velasco y su hermano César, Pilar Montenegro, Pilar Romero de Boquitas Pintadas…ya después las gemelas Ivonne e Ivette, Marichelo, Anahí”

Ha sido un boom ahorita con la gente, ponemos fotografías del antes y después, ponemos lo que hicimos, lo que estamos haciendo ahorita, a qué nos dedicamos, dónde estamos presentándonos. Es algo novedoso y para toda la onda “chavorrucos””, expresó invitando al público a seguir dicha página.

El mago recordó cómo por aquellos años convivió con grandes figuras del espectáculo mexicano: “cuando íbamos a las giras estábamos con invitados especiales como Cepillín, el mago Frank y La chilindrina, también nos tocó compartir con los del festival Juguemos a cantar: Lorenzo Antonio, Lolita Cortés, Juanito Farías, por ahí nos tocó estar también con Parchís”.

El mago continúa presentándose en eventos y fiestas infantiles (Foto: Maguito Rody)

“Estuve en el show del Loco Valdés, imagínate codearme haciendo un efecto de magia a la par, que se llama el zig-zag, con en ese entonces el mago más famoso de México, que hacía magia de cabaret, Chen-Kai. acompañándonos ahí echándonos porras Víctor Yturbe El Pirulí y Mauricio Garcés, Beto el Boticario. Estaba emocionado por ver a los magos que yo admiraba en ese entonces como El Mago Frank, el mago Ari Sandy.”, recordó el mago.

Tras dejar de aparecer en Chiquilladas hacia 1988, Rudy continuó aprendiendo trucos de magia a la par que se desarrolló en dos carreras universitarias. Sobre su vida actual, el artista contó: “Hay que estudiar, la carrera artística es maravillosa, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces estás en medio. Estudié turismo, por eso aprendí inglés y japonés, también soy Abogado, trabajo en la Secretaría del trabajo aquí en Toluca, también le entré a la Pastelería un rato con mi mamá”, contó el hombre que hoy es padre de dos: Estrella, de 21 años y Yoshio, de 16.

