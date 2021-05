Así recordaron las gemelas Ivonne e Ivette su video junto a Luis Miguel

El debut de las gemelas Ivonne e Ivette en un antiguo video de Luis Miguel (Video: Melody)

Las gemelas Ivonne e Ivette regresaron a la pantalla de televisión tras un tiempo de ausencia en el que se han rumorado algunas versiones de su retiro. El par de cantantes y bailarinas es conocido por el público que ha seguido su carrera desde su debut en Chiquilladas, emblemático programa infantil de los 80 donde las hermanas se dieron a conocer.

Pero no fue precisamente el programa de sketches infantiles y números musicales de Televisa, donde compartían pantalla con niños actores como Carlos Espejel el maguito Rody y Pierre Angelo, donde las gemelas realmente participaron en un proyecto artístico.

Y es que la tarde de este lunes Ivonne e Ivette acudieron como invitadas al programa Mimí contigo donde destaparon que su verdadero debut fue participando como modelos en un video de Luis Miguel a inicios de los años 80.

Ivonne e Ivette reaparecieron en el foro de TV Azteca y destacaron que se encuentran plenas en sus vidas personales (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Se trata del clásico tema No me puedes dejar así, video de la infancia del “sol” donde las hermanas colaboraron en aquel 1983 como modelos en un críptico clip donde se les puede ver a las dos jugando en un salón y junto al cantante, todos con caras serias.

“Ay, qué impresión, la verdad es que este fue el primer video que hicimos Ivonne e Ivette, fue con Luis Miguel, un video de modelos, antes de entrar a Chiquilladas, antes de toda nuestra carrera artística hicimos un video con él y nos trae recuerdos de muchos sueños, teníamos muchas, no ambiciones, porque la gente que tiene ambición no le importa pisar sobre quien sea, sino más bien aspiraciones”, contó Ivonne en la emisión de TV Azteca.

“Este video lo hicimos en Melody, él estaba en esa compañía, fue en la Ciudad de México.”, añadió.

Y es que las rubias se encuentran causando revuelo, pues poco se sabía de ellas desde hace varios años que no aparecen en algún proyecto en televisión o sobre los escenarios, como esa faceta que pusieron en pausa hace ya varios años cuando ya eran unas cantantes infantiles consolidadas.

Las cantantes, modelos, actrices y bailarinas debutaron en 1983 con Luis Miguel, después ingresaron a "Chiquilladas" (Foto: @cronica/Banqueta)

Al respecto, en 2017 se manejó la información de que las hermanas preparaban una gira de conciertos al lado de Tatiana, Chabelo y Cepillín, proyecto que nunca se concretó y que pareciera abandonaron la idea.

Uno de los rumores que rondan a las hermanas es que se habrían retirado del ambiente artístico debido a una supuesta adicción a sustancias, versiones que aumentaron cuando el público supo que Ivonne había sido ingresada a un hospital de salud mental.

Las hermanas aclararon en la emisión que Ivonne ingresó a la institución de manera voluntaria y por decisión propia, siempre apoyada por su familia y con la asesoría profesional correspondiente, puesto que luego de divorciarse y ya cuando su hijo tenía ocho años, aunado a que las gemelas estaban pasando por un bajo perfil mediático en los escenarios, enfrentó una fuerte depresión.

En los 90 enamoraron al público infantil con su concepto (Foto: Archivo)

“Fue depresión. Empezaron a decir que era bipolaridad, pero nada qué ver. Sí me agarró depresión pero el único que me salvó fue mi hijo. El estar alejada de los medios, cámaras y micrófonos me deprimió mucho”, aseguró Ivonne.

Las artistas dejaron en claro además que nunca probaron sustancias nocivas que pudieran perjudicar su salud, tampoco tuvieron algún tipo de exceso, además que no tenían graves problemas económicos, versión que se había rumorado tras varios años de no ver a las gemelas en concierto.

Las cantantes de El arca de Noé y Quién es quién aseguraron que gracias a la buena administración en sus ganancias durante su carrera de al rededor de 40 años, pudieron ahorrar y hacerse de un patrimonio financiero y destacaron que la razón más contundente de su retiro en medio de la fama fue para dedicarse por completo a sus hijos.

