El Maguito Rody participa en Tic Tac Toc y busca un reencuentro con Chiquilladas

El Maguito Rody aparecerá en el capítulo de Tic Tac Toc del lunes 7 de junio (Foto: Televisa)

Quizá el nombre Rodolfo Mercado Briones no le diga mucho al público mexicano, pero “El Maguito Rody” será perfectamente recordado por las generaciones que desde los años 80 crecieron con un programa que hizo época en la pantalla nacional: Chiquilladas.

El exitoso proyecto infantil duró al aire más de seis años y en él, Rody, un pequeño y simpático niño, mostraba sus trucos de magia que incluían palomas, conejos y juegos de naipes, hazañas que sorprendieron al también muy joven público.

Ahora, más de 40 años después y con una trayectoria consolidada en el espectáculo, el Maguito Rody aparecerá la noche de este lunes 7 de junio en la pantalla chica como invitado a la serie cómica Tic Tac Toc.

Actualmente Rody combina la magia con su labor como Abogado en su natal Hidalgo (Foto: Televisa)

Al respecto, el ilusionista platicó con Infobae México sobre su participación especial en el programa de Televisa y cómo se liga este proyecto con el entrañable recuerdo de Chiquilladas:

“Es un programa que entra en el concepto “chavorruco”, en sí todo el lenguaje que se usa obviamente es muy técnico para los millennials y la “generación de cristal”, y si lo ven se lo tienen que explicar su mamá o algún tío. Retomando todo esto me hacen la invitación, (y en la trama) es un tema que yo tengo con Pierre Angelo, en el caso de que me contratan para una sorpresa, pero ahí hay un problemilla porque me debe un dinero Pierre Angelo, entonces se genera un pequeño espectáculo de magia y una pequeña controversia muy divertida”, contó el Maguito.

Para el artista, quien a través de los años nunca dejó la magia, sino que se involucró en otros saberes como la Abogacía, el Turismo, el estudio del idioma japonés e incluso la Pastelería, volver a los foros de la empresa en la que pasó su infancia fue una gran experiencia:

Con "Mapy" el Mapache, el maguito continúa activo presentándose en eventos y programas de televisión (Foto: Maguito Rody)

“Fue algo muy emocionante porque ya tenía mucho tiempo que no iba a Televisa, ya había ido yo a algunas entrevistas, a algunos programas y mis participaciones eran pequeñitas, pero esta fue una participación en todo el programa, me sentí muy a gusto y obviamente ver a todos mis compañeros cómo nos ha cambiado la vida, ya estamos casados, otros con hijos, otros divorciados, con las vueltas que da la vida. Fue un intercambio de muchas experiencias, (nos dijimos) ‘qué has hecho, a qué te dedicas’, todo lo nuevo.”, expresó Rody sobre la serie unitaria de que cuenta con la participación de Pierre Angelo y Carlos Espejel, los amigos que Rody conoció en Chiquilladas.

El maguito destapó que sobre el recodado programa infantil ya se maneja la idea de convocar a un reencuentro con personalidades como Ginny Hoffman, Aleks Syntek, Pituka y Petaka, Chuchito, Lucero y las gemelas Ivonne e Ivette, entre otros entonces niños que se ganaron hace más de 30 años la admiración del público.

Figuras como Lucero, Aleks Syntek y Carlos Espejel surgieron de las filas del recordado programa de los 80 (Foto: Archivo)

“Se tocó también el tema, quizás, de un reencuentro con los de Chiquilladas, así tipo como los de Friends, pero con Chiquilladas. Entonces esperemos a ver si un productor la arma. Se platicó también la idea con Alex Gou y estamos en espera”

El nuevo concepto de Chiquilladas 2021 se habría de adaptar a los tiempos que corren y a la edad del público que creció con los actores cómicos:

“Ya lo había platicado con Carlitos (Espejel) de hacer un show con todos los que salieron de Chiquilladas, juntarnos para hacer algo en un bar o en una obra de teatro, obviamente ya cambiando el tono de la comedia, ya por cuestiones de la edad les digo ‘hay que apurarnos porque en vez de Chiquilladas va a ser Ruquilladas”, dijo entre risas el Maguito, quien se mantiene activo en eventos y fiestas infantiles.

